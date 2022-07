Grande colpo di scena in arrivo per i telespettatori di Terra amara: la soap turca che ha conquistato in poco tempo il cuore degli italiani riserva non poche sorprese al pubblico. Infatti, seguendo le anticipazioni turche, manca davvero poco prima che Zuleyha possa scoprire la verità circa la sorte del suo unico amore. Durante una festa e grazie all'aiuto di Fekeli, che ormai si è alleato con Akkaya, i due innamorati si ritroveranno l'uno di fronte all'altro. Altun capirà subito di essere stata ingannata mentre Yilmaz non si spiegherà il motivo per cui la sua fidanzata lo ha dimenticato in maniera tanto repentina.

Fekeli dona una fabbrica a Yilmaz

La vita di Yilmaz e Zuleyha avrà a breve un ulteriore capovolgimento: seguendo la storyline di Terra amara, secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, a breve i due protagonisti si rivedranno. Dopo essere stato portato via dalle fiamme appiccate per ordine di Demir nelle case dei lavoratori dal suo salvatore Fekeli, Yilmaz non si darà pace per cercare di capire perché Zuleyha si sia dimenticata di lui sposando e dando addirittura un figlio a Demir, inconsapevole che in realtà Adnan è figlio suo.

Poco tempo dopo, Yilmaz riuscirà a vedere per la prima volta il piccolino salvandolo da un pastore che lo aveva rapito, ma sebbene provi per Adnan un affetto innato non potrà mai immaginare che si tratta del frutto del suo amore con Zuleyha.

La voglia di trovare subito una risposta ai suoi problemi sarà frenata da Fekeli, questi spingerà il suo 'figlioccio' a usare la razionalità e spiegherà che anche lui vorrà vendicarsi degli Yaman.

Accusato ingiustamente di essere colpevole della morte del padre di Demir, Fekeli vorrà prendersi le sue rivincite ma in modo astuto senza uccidere nessuno.

Muovendosi in questa direzione, Fekeli donerà una fabbrica a Yilmaz decretandolo unico padrone. Per tale ragione, Akkaya verrà invitato a una festa per giovani imprenditori, dove incontrerà Zuleyha che sarà andata al party con Demir, il figlio e la suocera.

Zuleyha si butta dalla macchina in corsa

Zuleyha comprenderà subito di essere stata ingannata e il marito la porterà via prima che possa parlare con Yilmaz.

La donna si butterà dalla macchina in corsa pur di raggiungere Yilmaz ma Demir la fermerà e la farà curare da Sabahattin, non prima che la donna possa affermare che il suo unico amore sarà sempre e solo Yilmaz.

Frattanto Fekeli cercherà di far ragionare ancora una volta Yilmaz, il quale avrà l'impressione che la sua innamorata abbia trovato la felicità accanto a un altro. Il saggio Fekeli dubiterà che Altun sia veramente felice della sua vita, ma per scoprire come i due protagonisti potranno chiarirsi non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.