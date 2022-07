Ospite di Lorella Cuccarini per il format web 'Dimmi di te', LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, ha avuto modo di raccontarsi pubblicamente. Oltre a parlare del suo percorso ad Amici, il cantante ha parlato del suo rapporto con il padre Gigi e di come il talent lo abbia aiutato a scrollarsi di dosso la fastidiosa etichetta di 'figlio di'.

Non solo: l'intervista è stata l'occasione giusta per svelare un particolare sulla sua vita privata: il giovane partenopeo ha spiegato infatti di molto interessato a una ragazza al momento, ma la sua identità rimane top-secret.

Il percorso di Luca ad Amici

Come Luigi Strangis e Alex Wyse prima di lui, anche LDA si è raccontato a Lorella Cuccarini: il giovame con grande sincerità ha affermato che i rimproveri e le critiche sono stati parte fondamentale della sua crescita, per questo se si guarda indietro prova quasi vergogna per il 'vecchio Luca'. Il giovane poi ha affermato che diversi sono i momenti belli che custodisce nel suo cuore: 'La mia entrata, il mio compleanno, il mio disco d'oro e lo scherzo a Nunzio'.

Oltre al percorso artistico, per il quale ringrazia i professori, la crescita personale è senza dubbio un fattore fondamentale. Luca ha spiegato che i compagni di classe sono stati molto importanti; con alcuni ha stretto rapporti molto sinceri, fra questi ci sono Albe e Alex, con i quali si sente tutti i giorni, ma anche Nunzio, Luigi e Carola sono ottimi amici per lui.

Parlando della conoscenze avvenute dentro la scuola, LDA ha voluto pure riservare parole di stima e affetto per Maria De Filippi. Così come aveva precedentemente fatto il vincitore di Amici 21, Luca l'ha definita una "mamma" per tutti i ragazzi. 'Ha una cosa magica. Centra sempre il punto', ha detto il cantante.

Colpo di fulmine per LDA

LDA ha poi chiarito un punto che per lui è sempre stato un tasto dolente. 'Amici è stata una fortuna. Era il percorso migliore per togliere l'etichetta del 'figlio di'' ha detto Luca, il quale ha anche apprezzato molto il modo in cui il padre ha gestito la situazione mentre lui era all'interno della casetta.

Infine, Luca ha parlato della sua vita privata svelando di aver avuto un colpo di fulmine per una ragazza misteriosa.

'Per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato a una persona sì, questo lo posso dire, è una bellissima persona. Siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo', ha svelato, Luca senza però dire nulla sulla giovane che le sta facendo battere il cuore.