Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 18 a venerdì 22 luglio, ci saranno delle novità. In particolare, Carolina avrà seri problemi con Joaquin, ma vorrà comunque provare a salvare il matrimonio. La presenza di zia Esterina si farà sempre più pesante in quanto la donna metterà le sei sorelle in serie difficoltà.

Poco dopo, Rodolfo si comporterà molto male con Bianca perché non vorrà sposarla, in quanto è innamorato di Victoria. Quest'ultima, però, inizierà a fare la corte a Cristobal.

Allo stesso tempo, Bianca nonostante i comportamenti di Rodolfo lo perdonerà e vorrà fare da intermediaria per far riappacificare Rodolfo con Cristobal anche se non è a conoscenza dei reali motivi del loro litigio.

Infine, Elisa non riuscirà a tenere a bada le sue fantasie sul tanto desiderato debutto in società.

La presenza di zia Esterina diventerà pesante

Bianca perdonerà Rodolfo

Intanto, donna Dolores vorrà aiutare Carolina a salvare il suo matrimonio con German.

Nel frattempo, Adela scoprirà che Carolina è in dolce attesa e il figlio che porta in grembo è di German. Celia dirà addio a Joaquin che non la prenderà affatto bene.

