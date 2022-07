Mina Settembre 2 torna in onda da settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della fiction rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità legate alla vita sentimentale e professionale di Gelsomina.

Come se non bastasse, si preparerà ad affrontare una serie di cambiamenti anche nella sfera familiare, dato che sua mamma Olga deciderà di prendersi un "periodo di pausa" e la lascerà nelle mani di zia Rosa, una delle new entry di questo secondo capitolo della fiction Rai.

La nuova vita di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Mina Settembre 2, previste a partire da fine settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Gelsomina si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita, dopo l'amara scoperta che aveva fatto sul finale della stagione precedente.

L'assistente sociale, interpretata da Serena Rossi, era venuta a conoscenza del fatto che la sua migliore amica Irene aveva avuto una tresca clandestina con suo padre, ormai scomparso, e che insieme avevano messo al mondo un figlio.

Di conseguenza Mina si ritroverà ad affrontare questo terribile scossone che sconvolgerà la sua vita, ma riuscirà a trovare la forza per reagire e andare avanti.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Mina Settembre 2, inoltre, rivelano che per Gelsomina arriverà il momento di fare una fatidica scelta in amore.

La scelta di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

Dopo essersi ritrovata divisa tra Claudio e Domenico, l'assistente sociale deciderà di dare una seconda chance al suo ex marito e quindi proverà a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Una scelta inaspettata, quella di Gelsomina, la quale verrà rimessa in discussione nel momento in cui Domenico rimetterà piede di nuovo in città e finirà per "stravolgere" di nuovo le certezze della donna.

Ci sarà spazio anche per l'uscita di scena di mamma Olga, la quale deciderà di partire per un viaggio che la porterà in giro per il mondo.

Mina, però, non resterà sola, dato che potrà contare sul sostegno di zia Rosa, una delle new entry di questa seconda stagione, interpretata da Marisa Laurito.

Il successo di Mina Settembre anche in replica

Anche questa seconda stagione della fiction si preannuncia decisamente intensa, e carica di emozioni e colpi di scena.

Intanto questa estate gli spettatori hanno avuto modo di rivedere le puntate del primo capitolo trasmesso in replica nella domenica sera di Rai 1.

Anche in questo caso gli ascolti della fiction sono stati positivi: la media complessiva ha raggiunto la soglia dei due milioni e mezzo, con uno share che ha toccato il 16%.