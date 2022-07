Elena Sofia Ricci arriva sulla Rai con una nuova fiction Tv, Fiori sopra l'Inferno, struggente storia di una donna sempre attiva e dedita al lavoro che ama ma che deve fare i conti con i primi sintomi di una patologia progressiva e devastante, l'Alzheimer. Inizia così una nuova avventura per l'attrice, dopo l'addio definitivo a Che Dio ci aiuti, che tanto ha fatto discutere i telespettatori.

Fiori sopra l'Inferno è la nuova fiction Rai presentata dall'Ufficio Stampa all'interno del Palinsesto 2022/2023 e promette un grande seguito di pubblico, vista la trama avvincente e i temi trattati.

Tolta la veste di Suor Angela, Elena Sofia Ricci mette quelli di un'esperta di profilazione criminale, Teresa Battaglia. Lei è una donna volitiva e molto capace sul suo lavoro, che ama come non mai. Ed è proprio questo amore viscerale che non le fa accettare il fatto di iniziare a soffrire i primi sintomi dell'Alzheimer, che le capita come un fulmine a ciel sereno e le toglie giorno dopo giorno un pezzetto del suo passato, mangiandosi i ricordi.

Teresa, affetta anche da diabete, non si arrende. Ha ancora la forza per lottare e portare a termine le sue indagini. Ma il suo corpo e la sua mente iniziano a essere sempre più deboli, facendola sprofondare in uno stato di frustrazione e rabbia.

Fiori sopra L'inferno su Rai 1: la trama

Teresa ha un compito molto importante: proteggere dei bambini che non sono tutelati da chi dovrebbe occuparsi di loro. E, in una tranquilla cittadina di montagna, si nascondono inquietanti segreti. Il killer che sta compiendo un delitto dopo l'altro ha il suo stesso obiettivo, quello di mettere al sicuro i bimbi maltrattati.

Un mistero che Teresa deve risolvere, anche con l'aiuto di Marini, appena arrivato nella sua squadra. Teresa deve combattere con due mostri: il killer e anche l'Alzhaimer, che le sta rubando giorno dopo giorno il suo passato, i suoi ricordi e l'intuito proverbiale che l'ha sempre accompagnata nel suo amato lavoro. Siamo certi che Elena Sofia Ricci sarà magistrale nell'interpretare questa struggente fiction Rai in onda nella stagione 2022/2023.

Quando va in onda Fiori sopra l'Inferno

La nuova fiction Tv Fiori sopra l'Inferno, tratta dall'omonimo best-seller di Ilaria Tuti, andrà in onda su Rai 1 per tre serate da non perdere. Thriller e drama si intrecceranno alla perfezione, con la magistrale interpretazione dell'attrice tanto amata dal pubblico Rai e non solo che saluta Che Dio ci aiuti.

Fiori sopra l'Inferno, attesissima, dovrebbe andare in onda nell'autunno del 2022, salvo cambi di palinsesto e potrà essere rivista su RaiPlay dopo la messa in onda sul piccolo schermo.