Sonia Bruganelli continua a essere al centro delle polemiche dopo l'ennesima provocazione lanciata sui social. La moglie di Paolo Bonolis, e opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7, ha pubblicato un nuovo post in cui sostiene di preferire di gran lunga l'aereo privato per le sue vacanze, piuttosto che il "tradizionale" aereo di linea.

Affermazioni che non sono passate inosservate in rete e che, come è già successo in passato, hanno scatenato un bel po' di polemiche sulla moglie di Paolo Bonolis.

'Preferisco pagarmi un aereo privato': la nuova provocazione di Sonia Bruganelli

Nel dettaglio, in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Sonia Bruganelli è tornata a parlare dei suoi spostamenti con l'aereo privato, ammettendo di preferirli molto di più rispetto agli aerei di linea, che utilizzano la maggior parte degli Italiani.

"Per ora preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere il bagaglio" ha scritto la moglie di Paolo Bonolis.

Affermazioni che non sono passate inosservate, soprattutto in un periodo in cui quasi tutti i giorni si assiste alla cancellazione di svariati voli, i quali rischiano di far saltare le vacanze per milioni di Italiani.

Si accende la polemica social sulla moglie di Paolo Bonolis

Ecco perché le reazioni e i commenti dei fan social non sono stati proprio dei migliori. Da un lato c'è chi sostiene che con i suoi soldi Sonia Bruganelli possa fare ciò che vuole, senza dover dare conto a nessuno.

Dall'altro lato, invece, c'è chi sostiene che non tutti possono permettersi un lusso del genere, chiedendo a gran voce che possa essere risolto il problema dei disservizi delle compagnie aeree.

Insomma, una provocazione che ha già infiammato la polemica intorno a Sonia Bruganelli, che dal prossimo settembre tornerà anche in televisione come opinionista del Grande Fratello Vip 7.

Da settembre, il ritorno di Sonia Bruganelli al GF Vip 7

Dopo aver ammesso, in un primo momento, di non voler ripetere tale esperienza, alla fine pare che Sonia abbia ceduto al corteggiamento serrato del padrone di casa, Alfonso Signorini, che l'ha voluta di nuovo al suo fianco.

Questa volta, però, la moglie di Paolo Bonolis non sarà affiancata da Adriana Volpe: per la settima edizione del reality show in onda su Canale 5, si è scelto di puntare su Orietta Berti, tra i volti più amati e seguiti della musica e dello spettacolo italiano.

Per quanto riguarda il cast di concorrenti del prossimo GF Vip 7, tra i nomi in pole position spicca quello di Antonino Spinalbese, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, padre di sua figlia Luna Marì.