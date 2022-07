Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', incentrata sulla vita, le passioni e i dolori di alcuni lavoratori di un lussuoso albergo situato in un paesino vicino a Monaco di Baviera chiamato Bichleim. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 30 luglio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle riflessioni che porteranno Maja a capire di amare solamente Florian, sui timori di Erik di non riuscire a salvare il fratello, sul piano ideato da Ariane per separare Robert e Cornelia, sul torneo di bocce organizzato da Alfons e Christoph e sul desiderio di Andrè di vincere a tutti i costi il torneo.

Maja capisce di amare Florian

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Maja si renderà conto che l'unico uomo che amerà sempre sarà Florian e non Hannes. Nel frattempo, Erik chiederà al fratello di non ritornare con la giovane per paura che Hannes possa ritirare per ripicca i finanziamenti per la cure necessarie per un medicinale che possa salvarlo. Con il cuore a pezzi, Florian cercherà di allontanare Maja dicendole di non vedere un futuro insieme a lei perché prossimo alla morte.

Nonostante ciò, la giovane non ne vorrà sapere di allontanarsi dal suo amato, fino a quando Erik non le spiegherà che Hannes potrebbe non voler più aiutare il fratello. A quel punto, Maja deciderà di continuare a stare con Hannes, anche se i suoi propositi dureranno pochissimo.

Cornelia e Robert si riavvicinano

Robert e Cornelia tenteranno di riappacificarsi, mentre Ariane convincerà Patrick a provocare Saalfeld fino a fargli perdere le staffe. Le cose però non andranno così e Ariane sarà costretta a dare un pugno a Patrick per fingere che ad aggredirlo sia stato Robert. Dopo aver visto l'occhio nero dell'ex, Cornelia chiederà spiegazioni al compagno che gli assicurerà di non aver mai picchiato il suo ex.

A quel punto, Cornelia chiederà a Patrick di denunciare Saalfeld se è stato veramente lui a picchiarlo. Non riuscendo più a mentire, Patrick le confesserà tutta la verità.

Christoph chiederà ad Alfons di organizzare un torneo di bocce fra colleghi, specificando di voler stare in squadra con Selina. Il premio messo in palio da Saalfeld sarà un weekend a Stoccolma in un hotel in cui è impiegata la chef stellata Astrid Karleeson.

Saputo ciò, Andrè deciderà di vincere ad ogni costo il torneo per poter imparare qualcosa dalla collega. Le cose si complicheranno però quando gli capiterà in squadra Jerry che non ha mai giocato a bocce prima d'ora.