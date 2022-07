Proseguono i consueti appuntamenti con Tempesta d'amore, la serie tv tedesca creata da Bea Schmidt, in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19:35 circa.

Durante gli episodi che verranno trasmessi dal 25 al 31 luglio i riflettori saranno puntati su Florian e Maja, i quali hanno avuto modo di trascorrere diverso tempo insieme, riavvicinandosi. Inoltre l'attenzione sarà posta anche su Lia e Robert che, invece, continuano ad affrontare diverse discussioni a causa di Ariane.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Florian decide di affrontare Maja

Nel corso dei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Maja si rende conto di essere ancora molto innamorata di Florian e, ormai, non riesce più a nascondere i propri sentimenti: la situazione per lei inizia ad essere insostenibile, soprattutto perché i due hanno avuto modo di riavvicinarsi particolarmente nell'ultimo periodo. Tuttavia la giovane donna non è a conoscenza di ciò che sta affrontando il suo amato.

Florian, infatti, essendo sotto ricatto ha le "mani legate". Suo fratello Erik, rendendosi conto di quanto sta accadendo, si preoccupa che possa succedere qualcosa di spiacevole, pertanto lo mette in guardia.

In seguito alla conversazione avuta con lui, Florian decide di affrontare Maja e le dice che preferisce non tornare insieme, poiché non vede un futuro florido con lei.

Ovviamente si tratta soltanto di una bugia per evitare di avere problemi con Hannes.

Momento di crisi per Lia e Robert

Nel contempo, Lia e Robert sono sempre più in crisi. Il loro rapporto vacilla ed iniziano a soffrire particolarmente in seguito alle recenti discussioni accese. Pertanto, decidono di provare a sotterrare "l'ascia di guerra" per riappacificarsi.

Tuttavia, Ariane ha in mente un altro dei suoi piani: spingere Patrick a provocare sempre di più Robert fino a provocare una rissa tra i due. Fortunatamente, però, quest'ultimo non cede alle sue continue istigazioni e preferisce lasciar perdere, per quieto vivere.

Infine, siccome Maja è molto delusa per il rifiuto ricevuto, Florian decide di parlarle per cercare di farla ragionare.

Non le racconta tutta la verità, ma le fa capire che non se la sente di costringerla a vivere una relazione complicata con un malato terminale. In un primo momento, però, la giovane donna si ostina a non voler comprendere la situazione. Successivamente, Erik prova a spiegarle che Hannes ricatta suo fratello: se tornassero insieme, lui non gli sovvenzionerebbe la ricerca per le cure mediche. Pertanto, rendendosi conto delle difficoltà che sta vivendo il suo amato, Maja capisce.