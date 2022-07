Le nuove puntate di Terra amara in onda dal 25 al 29 luglio 2022, vedranno Yilmaz Akkaya tornare in libertà dove aver ricevuto la grazia. La prima cosa che farà sarà quella di andare alla tenuta per rivedere Zuleyha. Demir però, cercherà in tutti i modi di impedirglielo e cercherà anche di ucciderlo sparandogli alle spalle.

Yilmaz dato per morto dopo un incendio in carcere: spoiler al 29 luglio

In Terra amara le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Yilmaz dopo essere stato di nuovo incarcerato, si ritroverà in cella con Veli, il fratellastro di Zuleyha.

Quest'ultimo rivelerà a Akkaya che Zuleyha ha sposato Demir: ciò farà peggiorare ancor di più lo scontro fisico tra i due detenuti, tanto che scoppierà pure un incendio.

Quattro detenuti moriranno e, per errore, nella lista dei deceduti comparirà anche il nome di Yilmaz. La notizia della sua (presunta) morte giungerà anche a Zuleyha, la quale sarà disperata e si vedrà ormai rassegnata a dover vivere senza il suo amato.

Yilmaz ottiene la grazia e torna in libertà

In Terra amara a questo punto, ci sarà un salto temporale: i telespettatori ritroveranno Zuleyha al settimo mese di gravidanza. La donna sarà ancora ignara del fatto che Yilmaz non sia morto nell'incendio. Per Akkaya giungeranno finalmente buone notizie, visto che otterrà la grazia dal governatore e tornerà in libertà dopo sette mesi di detenzione.

Intanto alla tenuta, i rapporti tra Zuleyha e la governante Saniye saranno sempre pessimi.

Saniye un giorno arriverà a criticare in malo modo la moglie di Demir con Fadik. A questo punto, Zuleyha si scaglierà contro le due donne e le caccerà dalla casa di Hunkar. In sostanza le licenzierà. Entrambe chiederanno a Gaffur di aiutarle a riavere il posto.

Fadik tornerà sui suoi passi, mentre Saniye chiederà scusa a Zuleyha solo dopo che verrà picchiata e minacciata da Guffur.

Demir spara alle spalle a Yilmaz Akkaya: spoiler Terra amara

Dando uno sguardo alle nuove puntate di Terra amara, Demir apprenderà con sconcerto che Yilmaz sarà tornato in libertà, nonostante abbia cercato in tutti i modi di impedire che venisse scarcerato.

Demir sa benissimo che l'uomo raggiungerà Cukurova per rivedere Zuleyha e cercherà di bloccare questo ricongiungimento. In effetti Yilmaz si precipiterà alla tenuta e arriverà proprio nel momento in cui Zuleyha sta partorendo il piccolo Adnan. Non riuscirà però a vedere la sua amata, visto che Demir lo sta aspettando al varco e gli dirà di dimenticarsi una volta per tutte di Zuleyha. Non contento, Demir gli sparerà alle spalle. A questo punto Akkaya cadrà privo di sensi in un canale, ma non si hanno ancora notizie su cosa sarà di lui.