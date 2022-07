Nuovi colpi di scena saranno i protagonisti delle puntate di Beautiful trasmesse a luglio negli Usa. Le trame della soap opera in programma nel 2023 in Italia rivelano che Ridge Forrester metterà nei guai Mike Guthrie. Lo stilista, infatti, deciderà di interrogare l'uomo circa il suo coinvolgimento nell'evasione di Sheila Carter.

Anticipazioni Beautiful: Sheila minaccia di morte il suo tirapiedi

Le anticipazioni di Beautiful, inerenti alle nuove puntate trasmesse attualmente in America annunciano tempi duri per Sheila ed il suo complice.

Tutto inizierà quando Mike dimostrerà di avere dei rimorsi di coscienza nei confronti del povero Finn.

L'uomo, infatti, cercherà di convincere Sheila ad arrendersi dopo averla aiutata ad evadere nell'istituto penitenziario dov'era rinchiusa per aver sparato a Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) e suo marito. L'uomo avrà intenzione di raccontare a tutti quanti che il dottore è vivo e vegeto, sebbene in condizioni delicate.

Ma Sheila non prenderà assolutamente bene tale richieste. Per questo motivo, la diabolica donna si scaglierà come una furia contro il suo tirapiedi. La mamma di Finn chiederà a Mike di sottostare ai suoi ordini dopo avergli chiesto se per caso ha intenzione di denunciarla alle forze dell'ordine. Guthrie, a questo punto, respingerà con fermezza tale supposizione. Però la criminale non sembrerà credere alle parole dell'uomo, tanto da minacciarlo di morte se osa tradirla.

Finn sempre più disperato

Nelle puntate Usa di Beautiful, Finn apparirà sempre più disperato in quanto vorrebbe ricongiungersi con Steffy, all'oscuro che si trovi in una clinica psichiatrica. Per tale ragione, il giovane organizzerà un piano per sfuggire alla diabolica madre. Il dottore chiederà perfino aiuto a Mike per ricongiungersi con sua moglie e suo figlio, che non vede da ormai tanto tempo.

Ridge chiede a Mike di rivelargli dove si trova Sheila

Nel frattempo, Brooke e Ridge si recheranno al comando di polizia, chiedendo di parlare con il tenente. La coppia, infatti, avrà intenzione di fare una lunga chiacchierata con Baker. In questa occasione, lo stilista e sua moglie racconteranno di aver scoperto che Mike aveva aiutato Sheila (Kimberlin Brown) a fuggire dalla prigione.

Ed ecco arrivare la svolta: Forrester senior procederà all'interrogatorio di Guthrie. In pratica, il figlio di Eric incolperà l'uomo di aver permesso a Sheila di scappare. Inoltre, cercherà di convincerlo a raccontare tutto quanto se non vuole passare guai peggiori. Alla fine, Ridge (Thorsten Kaye) chiederà a Mike dove si trova la criminale, tanto da metterlo in difficoltà.