Le nuove puntate della soap opera turca Terra amara in onda prossimamente su Canale 5, saranno ricche di colpi di scena.

In particolare, Zuleyha Altun si convincerà del fatto che il suo amato Yilmaz abbia perso la vita in carcere a seguito di un incendio. Yilmaz sarà invece vivo e vegeto ma questo Zuleyha non lo saprà. Pertanto, si rassegnerà ad essere ancora la moglie di Demir Yaman e andrà avanti con la sua vita.

Yilmaz evade di prigione ma viene di nuovo arrestato: spoiler Terra amara

Dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, nelle prossime puntate di Terra amara Zuleyha crederà erroneamente che il suo amato Yilmaz sia morto in carcere.

Tutto partirà nel momento in cui Yilmaz Akkaya riuscirà a evadere di prigione grazie alla complicità di un compagno di cella. L'uomo di recherà alla tenuta per vedere Zuleyha ma non riuscirà a incontrarla. Yilmaz minaccerà quindi la signora Hunkar, ma verrà tramortito da Guffur, il quale lo porterà in commissariato.

Yilmaz a, questo punto, verrà arrestato di nuovo e tornerà in carcere. Proprio in prigione si troverà di fronte a Veli, il fratellastro dj Zuleyha, proprio colui che aveva venduto la sorella per pagarsi i debiti di gioco.

Scoppia un incendio in carcere: Yilmaz viene dato per morto, ma ma non è la verità

Ovviamente quando se lo ritroverà di fronte, Yilmaz Akkaya si scaglierà contro Veli e gli rinfaccerà di aver rovinato la sua vita e quella di Zuleyha.

Tra i due uomini ci sarà uno scontro fisico, durante il quale Veli rivelerà a Yilmaz che Zuleyha ha sposato Demir Yaman. Lo scontro coinvolgerà anche gli altri compagni di cella e a seguito del trambusto, scoppierà un incendio. Le guardie carcerarie tenteranno invano di mettere in salvo i detenuti, ma quattro di loro moriranno.

La notizia verrà data anche alla radio: fra i quattro nomi dei detenuti morti ci è anche quello di Yilmaz.

A questo punto non sarà chiaro se sia stato un errore o se qualcuno abbia voluto far credere che Yilmaz fosse morto nell'incendio.

Zuleyha sviene dopo aver appreso della morte di Yilmaz Akkaya

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Terra amara, quando Zuleyha ascolterà la notizia della morte di Yilmaz alla radio, avrà un vero e proprio shock e perderà i sensi.

A questo punto, nella soap tv turca ci sarà un piccolo salto temporale. Il pubblico ritroverà Zuleyha al settimo mese di gravidanza e rassegnata all'idea di aver perso per sempre Yilmaz. In buona sostanza, Zuleyha Altun cercherà di andare avanti con la sua vita, anche se il matrimonio con Demir sarà tutt'altro che felice. Tra l'altro continueranno gli attriti con la domestica Saniye, la, quale continuerà a darle dei dispetto.

Zuleyha però, con il prosieguo delle puntate, comincerà a tirar fuori un bel caratterino e la domestica potrebbe andare incontro a dei seri guai.