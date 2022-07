La nuova soap opera turca Terra amara ha ormai preso il via su Canale 5. Le anticipazioni, intanto, rivelano che Zuleyha farà di tutto pur di riabbracciare il suo Yilmaz ma purtroppo il destino si accanirà contro di lei. Dopo essere stata costretta a sposare Demir in fretta e furia per volontà di Hunkar, la quale è convinta che il figlio sia sterile, la bella Altun verrà a conoscenza della condanna a morte del suo unico amore e avrà un malore. L'intervento di Sabahattin, medico ma anche marito della cugina di Demir, sarà provvidenziale, ma il suo piano non andrà a buon fine.

Zuleyha tenterà la fuga per raggiungere Yilmaz

Seguendo la storyline delle puntate di Terra amara, secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Zuleyha avrà uno scontro la suocera: Hunkar non rispetterà il patto di far salvare Yilmaz dalla condanna a morte dopo le nozze. Dopo tale battibecco, Altun avrà un malore e verrà chiamato Sabahattin, cugino acquisito di Demir. Dopo una visita, il dottore capirà che Zuleyha è incinta, ma anche che il figlio non è di Demir, poiché concepito prima del loro incontro. Il dottore allora cercherà di aiutare la sarta.

Costretto anche lui a stare a fianco di Sermin contro la sua volontà, Sabahattin darà a Zuleyha un biglietto del treno per andare a Istanbul e riabbracciare finalmente Yilmaz, avendo compreso che i due non sono fratello e sorella ma invece fidanzati.

Purtroppo però, il piano ordito dai due verrà sventato da Azize.

Demir darà un ceffone alla neo-sposa

L'anziana donna ricorderà che Zuleyha era in possesso di un biglietto per il treno che la condurrà a Istanbul, così Demir scapperà nella capitale per poter bloccare la sua sposa. Raggiunta Altun, Demir si scontrerà violentemente con lei e arriverà al punto di darle uno schiaffo in pieno viso.

Da questo momento in poi, Demir cambierà il suo atteggiamento, poiché l'uomo per confessione dello stesso Yilmaz è venuto a conoscenza in precedenza del fatto che Zuleyha non è sua sorella.

Ancora inconsapevole che il figlio che porta in grembo Zuleyha non è suo, Demir intimerà alla moglie di dimenticarsi per sempre di Yilmaz e dedicarsi d'ora in avanti solo al ruolo di moglie e di signora della tenuta Yaman.

Insomma, la situazione per i due innamorati continuerà a complicarsi momento dopo momento. Divisi e lontani, entrambi dovranno lottare per poter stare di nuovo vicini, ma dovranno affrontare non solo gli ostacoli che il destino preparerà per loro ma anche i sordidi intrighi della famiglia Yaman.