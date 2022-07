Hanno preso il via su Canale 5 alle 14.45 circa le puntate di Terra amara, soap di origini turche con protagonisti protagonista Zuleyha, interpretata dall'attrice Hilal Altinbilek e Yilma, interpretato dall'attore Ugur Gunes. Ambientata nella Turchia degli anni '70, la serie ha tutte le caratteristiche per far appassionare il pubblico di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 luglio, la bella Zuleyha subirà un subdolo ricatto a cui dovrà suo malgrado cedere per salvare la vita al suo amato Yilmaz che è stato portato in prigione dopo una segnalazione di Hunkar.

Yilmaz viene incastrato da Hunkar

Le anticipazioni della soap Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 luglio prendono il via dalla decisione di Demir di affidare maggiori responsabilità a Yilmaz. Il figlio del padrone della tenuta, non contento del lavoro svolto da Gaffur, decide di dare al fidanzato di Zuleyha il potere di organizzare l'intero villaggio di proprietà degli Yaman. Nel frattempo Demir è costretto ad allontanarsi dal paese per un problema di lavoro e ciò espone la coppia di protagonisti della serie ad un grande pericolo.

Infatti, approfittando dell'assenza di Demir, Hunkar avverte la polizia locale che Yilmaz si nasconde nella tenuta così, durante la notte, le forze dell'ordine fanno irruzione al villaggio ed arrestano il giovane che viene di conseguenza portato via lasciando nello sconforto la povera Zuleyha.

Demir, rientrato dal suo viaggio, allora decide di dare tutto il suo supporto al ragazzo e gli dice che non solo gli troverà un bravo avvocato che lo scagioni dalle accuse ma anche che farà ciò che è in suo potere per fargli riconquistare la libertà perduta.

Demir vuole sposare la bella Zuleyha

Nel frattempo, però, Demir, ancora convinto che Zuleyha sia la sorella di Yilmaz, chiede alla ragazza di sposarlo.

Ovviamente, la giovane sarta decide di rifiutare ma qualcosa cambia velocemente le carte in tavola. Hunkar ricatta la giovane affermando che se Zuleyha non sposa Demir facendogli credere anche che il figlio che aspetta è suo, Yilmaz perderà la vita in carcere. Insomma, la bella protagonista è messa alle strette e da questa decisione dipenderà il futuro destino della coppia che si troverà costretta ad affrontare una difficoltà dopo l'altra che porterà a riscontri davvero inaspettati.

Le trame relative alle nuove puntate in onda dall'11 al 15 luglio terminano qui. Per scoprire cosa succederà a Zuleyha e Yilmaz non resta che attendere le prossime anticipazioni della serie turca che farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutti i pomeriggi estivi.