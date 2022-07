Yilmaz Akkaya è il protagonista di Terra Amara, la nuova soap opera campionessa di ascolti che sta spopolando su Canale 5. Ugur Gunes, doppiato da Daniele Raffaeli, interpreta il ruolo del primo fidanzato di Zuleyha, un uomo che è stato costretto a fuggire dopo una drammatica vicenda che lo ha visto protagonista insieme alla ragazza.

Zuleyha è stata infatti aggredita da un uomo che ha tentato di abusare di lei e Yilmaz, per difenderla, lo ha ucciso. Per tentare di fuggire dalle autorità e a una vita in prigione, Akkaya e Zuleyha sono scappati raggiungendo un altro paese.

Ma anche qui il destino non è stato benevolo con lui, visto che è finito in prigione. Ma chi è Yilmaz nella vita reale?

Terra Amara, chi è l'attore di Yilmaz?

Il protagonista maschile della soap opera turca Terra Amara, trasmessa in Italia e anche in Spagna, Ugur Gunes. L'attore è originario di Ankara ed è nato il 10 novembre del 1987, segno Scorpione. Molto legato alla sua famiglia, ha una sorella e un fratello.

Oltre alla recitazione, Ugur Gunes è anche dedito allo studio. L'attore ha infatti conseguito ben due lauree, una in Lingue, Storia e geografia e la seconda in lettere. Ama stare in forma, come si vede dal fisico scolpito che esibisce nelle foto del suo profilo ufficiale Instagram, che vanta oltre 600.000 follower.

Sempre scorrendo il profilo di Ugur, si nota la sua passione per la natura, l'aria aperta e gli animali.

Ugur Gunes: carriera e vita privata dell'attore di Terra Amara

Al fianco della protagonista femminile Zuleyha, Hilal Altinbilek, c'è Yilmaz Akkaya, Ugur Gunes, il primo fidanzato della ragazza che fa il meccanico e che è stato costretto a scappare dopo aver ucciso un uomo per salvare la moglie.

Ugur inizia a recitare presto nelle Serie TV, precisamente nel 2011. La sua prima apparizione è in Yeniden Basla. Ma il grande successo arriva con Terra Amara, dove recita dal 2018 al 2021, essendo presente dal 1°al 79° episodio.

Dopo Terra Amara, Ugur Gunes recita nel film Dumlupinar e nella serie televisiva Kanunsuz Topraklar, sempre nel 2022.

Yilmaz di Terra Amara è fidanzato?

Si sa poco della vita provata dell'attore, anche se è molto attivo sul profilo Instagram, dove posta foto dei suoi allenamenti che mostrano un fisico perfetto e scolpito. Pare che al momento sia single ma, in una recente intervista rilasciata in Turchia, ha dichiarato che uno dei suoi più grandi desideri è quello di sposarsi e di mettere su famiglia. Tuttavia, non ha ancora trovato la donna giusta, ma non ha fretta: quando il destino lo vorrà, è certo che la incontrerà sulla sua strada. Intanto, si gode i complimenti delle tantissime fan che lo riempiono di commenti positivi sul suo profilo ufficiale Instagram.