Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas, che andranno in onda dal 25 al 29 luglio, preannunciano nuovi colpi di scena. Nello specifico si assisterà al ritorno in scena di Fabrizio, assente da qualche tempo. Rosato si rivedrà con Marina, insinuando qualche dubbio nella donna. Al contempo Lara continuerà a manipolare Roberto, fingendo che la gravidanza prosegua per il meglio.

Upas, spoiler al 29 luglio: Rosato tornerà in scena

Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione di Upas che va dal 25 al 29 luglio svelano che si assisterà al ritorno di Fabrizio.

L'uomo è assenta dalle scene da circa due mesi, esattamente dal momento in cui Marina ha dichiarato di voler prendersi una pausa di riflessione. Tuttavia il loro matrimonio sembra essere definitivamente finito, difatti Fabrizio ha capito che Marina è ancora legata a Roberto. Nel corso delle nuove puntate, però, Rosato avrà un incontro con la sua ex moglie. Gli spoiler non rivelano molto e non viene specificato per quale motivo i due ex coniugi si rivedranno.

Upas, anticipazioni 25-29/7: Fabrizio mette in crisi la sua ex

Secondo le anticipazioni delle puntate di Upas previste dal 25 al 29 luglio, il ritorno di Fabrizio potrebbe avere risvolti molti interessanti. Marina difatti, dopo aver visto il suo ormai ex marito, sembrerà essere sommersa dai dubbi, che riguarderanno il proseguimento del suo rapporto con Roberto.Non viene annunciato in che modo il colloquio con Rosato possa mettere in crisi la madre di Elena.

Fabrizio, difatti, potrebbe fare ancora un certo effetto sulla donna, ponendola in condizione di dubitare dei suoi sentimenti per Roberto. Diversamente, invece, l'ex della dark lady potrebbe rivelare qualcosa di inedito riguardo il suo attuale compagno. Ferri e Marina, infatti, si sono ritrovati da poco e fra di loro sembra che tutto fili liscio.

Tuttavia gli spoiler, seppur criptici preannunciano che fra la sospirata coppia possano esserci dei nuovi problemi in vista.

Upas, episodi dal 25 al 29 luglio: Lara continua a manipolare Ferri

Le anticipano delle puntate di Upas, in onda dal 25 al 29 luglio, rivelano che al contempo Lara continuerà ad avere un ruolo decisivo all'interno delle trame.

La donna non si fermerà dinanzi a nulla, volendo a tutti i costi tenere Ferri legato a sé. Difatti, sebbene consapevole che quest'ultimo ami Marina, non penserà minimamente di farsi da parte, lasciandogli vivere la sua storia con la rivale. Martinelli, da abile stratega, proseguirà con i suoi magheggi, facendo finta di essere ancora incinta, in modo da tener Roberto in scacco.