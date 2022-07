La nuova soap opera Terra Amara in onda su Canale 5 sta registrando ascolti record, sin da quando è stata mandata in onda. Una telenovela sicuramente diversa dalle altre, che non manca di raccontare storie crude e momenti drammatici, oltre che alle solite storie d'amore tormentate. La protagonista femminile è Zuleyha Yaman, interpretata da Hilal Altınbilek e doppiata da Alessandra Bellini. Lavora in una sartoria ed è molto intelligente, oltre che di una bellezza sconvolgente. La sua sarà una storia densa di intrighi, drammi e amori interrotti che farò sognare i fan.

Ma chi è Hilal nella vita reale?

Terra Amara, chi è l'attrice di Zuleyha: vita privata e carriera

L'assoluta protagonista di Terra Amara è la sfortunata Zuleyha, che deve combattere contro il destino e contro chi le vuole male per far trionfare il suo amore con Yilmaz. Prima che la loro storia d'amore abbia un epilogo, dovranno passare ancora molte puntate ricche di trame intricate ed eventi inaspettati che metteranno a dura prova entrambi.

La bellissima attrice che interpreta Zuleyha è Hilal Altınbilek. Nata l'11 febbraio del 1991 è del segno zodiacale dell'Acquario e ha 31 anni. La sua città natale è Smirne. L'attrice è parecchio attiva sul suo profilo ufficiale Instagram, dove posta scatti della sua vita privata e della sua famiglia.

In particolare, ama postare foto con il padre Özdemir Altınbilek, al quale è legatissima.

Tra le sue passioni ci sono sicuramente i viaggi e l'amore per i cani. Hilal ama fare l'attrice sin da quando era bambina, ma ha iniziato a recitare quando frequentava l'Università. Nel piccolo schermo arriva al successo con la serie Derin Sular.

Successivamente, recita in Karagul (Ozlem Samverdi) e in Hayatımın Aşkı, dove è Nil. Ad ora, l'unico film nel quale ha recitato è Çocuklar Sana Emanet, uscito nel 2018.

L'attrice di Zuleyha e İbrahim Çelikkol (Hakan) stanno insieme?

Hilal compare spesso in foto con un altro attore di Terra Amara, İbrahim Çelikkol. I due sono anche stati fotografati su una copertina di un noto giornale, ma al momento non si sa se abbiano una storia d'amore oppure se siano solo molto amici.

Terra Amara nuove anticipazioni: Zuleyha perde il bambino

In attesa di scoprirlo, arrivano le ultime anticipazioni di Terra Amara proprio su Zuleyha, che perderà il bambino a causa di un incidente in macchina. A salvarle la vita sarà inaspettatamente Umit, ma i medici non potranno fare nulla per la vita del piccolo. Umit avrà anche un'altra sorpresa, visto che nelle prossime puntate della soap opera turca ritroverà la sua vera madre e capirà di essere stata ingannata da chi credeva volerle bene. Madre e figlia si stringeranno in un lungo e commuovente abbraccio.