La telenovela di origini spagnole Un altro domani (Dos Vidas), prodotta da RTVE e Mascaret Films in collaborazione con Bambú Producciones, in poco tempo è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Prosegue la sua messa in onda in questi caldi pomeriggi estivi con tanti colpi di scena e nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 1 al 5 agosto 2022, lo scapestrato Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) vorrà ufficializzare la relazione sentimentale intrapresa con Carmen Villanueva (Amparo Piñero).

Julia Maria Infante (Laura Ledesma), invece, sarà abbastanza tesa, quando ci sarà l’imminente visita da parte del tecnico che dovrà decidere se rinnovare o meno alla cittadina il titolo di uno dei borghi più belli della Spagna che detiene da cinque anni.

Anticipazioni Un altro domani, puntate al 5 agosto: Patricia chiede scusa a Carmen, Sergio decide di allontanarsi da Julia

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 agosto raccontano che la dark lady Patricia (Silvia Acosta), dopo aver chiesto scusa a Carmen, la inviterà a tornare a casa: quest’ultima deciderà di trattenersi ancora per alcuni giorni dai Velez de Guevara.

Nel contempo Julia farà il possibile per fare in modo che il suo paese si aggiudichi nuovamente il titolo di uno dei borghi più belli della Spagna, anche se alcuni abitanti non saranno molto fiduciosi a differenza sua. Mentre Julia e l’albergatore Tirso (Oliver Ruano) saranno alle prese con i preparativi dei festeggiamenti per il paese, Sergio (Miguel Brocca), dopo essersi reso conto di essere un peso per la fanciulla, deciderà di prendere le distanze dalla stessa in maniera definitiva.

Quando arriverà il giorno della visita del tecnico, Julia non nasconderà il suo evidente nervosismo: a sorpresa la ragazza si vedrà costretta a fare una scelta inaspettata.

Victor si vuole fidanzare in maniera ufficiale con Carmen, Francisco continua ad avere problemi economici

Per finire l’accordo sancito tra Patricia e Francisco (Sebastian Haro) con Ventura (Iago García), ovvero di far sposare Victor e Carmen, darà i suoi primi risultati, visto che il ragazzo proporrà alla fanciulla di fidanzarsi in maniera ufficiale con lui.

La figlia dell’importante imprenditore chiederà al suo amato del tempo per riflettere, prima di dargli la sua risposta. A proposito di Francisco, continuerà a fare i conti con i suoi problemi economici per non essere riuscito ancora a risolverli.