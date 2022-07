La soap opera di origini turche Terra amara ambientata negli anni Settanta che racconta una storia d'amore e di vendetta e in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:45 circa, sta continuando a ottenere degli ottimi ascolti. Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, la protagonista principale Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) vivrà dei momenti di vero sconforto nell’istante in cui suo figlio Adnan sparirà nel nulla.

Anticipazioni turche, Terra amara: Zuleyha e Hunkar si accorgono della scomparsa del piccolo Adnan

A breve i telespettatori italiani assisteranno alla nascita del figlio di Zuleyha, che verrà al mondo nell’istante in cui Yilmaz (Uğur Güneş), il vero padre del neonato verrà scagionato dopo aver ottenuto la grazia.

Purtroppo però la protagonista dello sceneggiato il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, a causa dell’accordo sancito con la perfida Hunkar (Vahide Perçin), si vedrà costretta a continuare a portare avanti una messinscena dato che farà passare il figlio come il legittimo erede del marito Demir (Murat Ünalmış).

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che succederà negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, si evince che Zuleyha un pomeriggio deciderà di fare merenda con la suocera e la nonna Azize (Serpil Tamur): quest’ultima a sorpresa farà una passeggiata con il bambino e a causa della sua età avanzata si dimenticherà di averlo portato via dalla tenuta e di averlo abbandonato in mezzo a dei rami secchi.

Zuleyha e Hunkar ovviamente entreranno subito in crisi non appena si accorgeranno della sparizione del piccolo, e mentre interrogheranno Azize, un misterioso uomo porterà con sé Adnan e non lo riconsegnerà ai suoi familiari: Demir farà parecchie domande ai suoi sottoposti, non appena Gaffur (Bülent Polat) gli dirà che un residente della zona è stato avvistato in compagnia di suo figlio.

Demir è convinto che Yilmaz abbia rapito suo figlio, Akkaya alloggia nella tenuta di Fekeli

Quando del piccolo Adnan non ci sarà alcuna traccia, Hunkar impedirà a Zuleyha di uscire di casa per non farla mettere alla ricerca della creatura. A questo punto Demir dopo aver ripensato che Yilmaz il giorno precedente era in procinto di farlo morire bruciato vivo in un capanno abbandonato per fargliela pagare, penserà che potrebbe essere il rapitore di Adnan.

Per terminare Yaman ordinerà ai suoi uomini di trovare in fretta il suo nemico, senza sospettare minimamente che dopo essere sfuggito alla morte ha trovato alloggio a casa dell’ex detenuto Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che ha dei conti in sospeso con lui e sua madre.