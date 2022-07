I prossimi episodi di Terra amara saranno ancora più avvincenti, soprattutto nel momento in cui Yilmaz verrà ferito con un colpo d'arma da fuoco da Demir. Akkaya verrà soccorso dalla domestica Gulten, la quale chiederà a sua volta l'aiuto di Sabahattin, il marito di Sermin. Le condizioni di Yilmaz saranno disperate, mentre Demir e Gaffur saranno all'oscuro che l'uomo sia ancora vivo.

Gulten salva la vita a Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le puntate di Terra amara in onda prossimamente, vedranno ancora una volta Yilmaz Akkaya al centro delle vicende.

L'uomo, dopo aver ottenuto la grazia, sarà tornato in libertà e si sarà diretto alla tenuta per rivedere Zuleyha. Peccato che non riuscirà ad incontrarla, visto che Demir lo impedirà. Yaman, disposto a tutto pur di evitare il loro ricongiungimento, torturerà Yilmaz ed alla fine gli sparerà alle spalle. Yilmaz cadrà privo di sensi in un canale e per lui sembrerà essere arrivata la fine. I fan della soap tv turca tireranno in sospiro di sollievo quando vedranno che Yilmaz verrà soccorso da Gulten, la sorella di Gaffur. La domestica tirerà fuori l'uomo dal canale e gli salverà letteralmente la vita.

Yilmaz è grave dopo l'agguato di Demir: Gulten lo nasconde

Gulten, la dolce domestica e sorella di Gaffur, sarà disperata dopo aver visto Demir sparare a Yilmaz e si renderà immediatamente conto che le condizioni di Akkaya sono gravissime.

La donna gli presterà il primo soccorso e lo porterà da una curatrice. Quest'ultima non potrà fare molto e Gulten, sempre più disperata, chiederà aiuto a Sabahattin, il marito di Sermin. L'uomo accetterà di aiutarla, anche perché sarà stanco dei sotterfugi della famiglia Yaman. Sabahattin si renderà subito conto che le condizioni di Yilmaz saranno disperate, sia a causa degli spari, che delle torture ricevute da Demir.

In tutto questo dramma, ci sarà pure il fatto che Gulten lo debba tenere nascosto, per far si che Demir non scopra che sia ancora vivo.

Demir scopre che Yilmaz é ancora vivo: spoiler Terra amara

Con il prosieguo delle puntate di Terra amara, Gulten commetterà un errore, visto che farà capire al fratello Gaffur che l'uomo è ancora vivo e che è stata lei a trarlo in salvo.

Succederà nel momento in cui la domestica rinfaccerà al fratello di aver messo a repentaglio la vita di Yilmaz. Il capomastro capirà che la sorella ha nascosto il giovane nelle case dei lavoratori e avvertirà immediatamente Demir. Quest'ultimo, insieme a Gaffur e ad altri scagnozzi, andrà al villaggio dei dipendenti dove troverà i documenti di Yilmaz. Dell'uomo non vi sarà però traccia e nessuno dei lavoratori aprirà bocca. Insomma, tutti i lavoratori cercheranno di proteggere Yilmaz non dicendo dove si trova e questo manderà Demir in escandescenza. Ma dove sarà finito Yilmaz? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.