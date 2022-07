L'appuntamento con Terra Amara continuerà a riservare grandi sorprese e colpi di scena anche nelle nuove puntate destinate al primo pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che le vicende di Zuleyha desteranno non poche preoccupazioni nel momento in cui si perderanno le tracce della donna.

Zuleyha sparirà nel nulla e la sua scomparsa metterà subito in allerta gli amici che decideranno di informare Demir su quello che sta accadendo.

Zuleyha sparisce nel nulla: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la sparizione di Zuleyha desterà non pochi sospetti e preoccupazioni nel momento in cui, ormai a tarda sera, la donna non farà rientro a casa.

Saniye, Sermin e Sevda saranno particolarmente preoccupati e si renderanno conto subito che c'è qualcosa che non va in questa sparizione nel nulla.

Proprio per tale motivo, decideranno di mettersi in contatto con Demir, convinti che l'uomo sia in viaggio per affari.

Tuttavia, la verità dei fatti è un'altra, dato che Demir non è partito per un viaggio di lavoro bensì per stare in dolce compagnia di Umit.

Ecco che fine ha fatto Zuleyha dopo la scomparsa nel nulla

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che mentre di Zuleyha si sono perse le tracce e nessuno sa che fine abbia fatto, suo marito si trova in dolce compagnia della sua amante, intento a fare una cena a lume di candele.

Sta di fatto che le tre donne, ritenendo che la situazione possa essere più grave del previsto, chiederanno aiuto a Fekeli per aiutar loro a far luce sulla sparizione nel nulla di Zuleyha.

Immediata la reazione di Fekeli che, nel momento in cui scoprirà come stanno le cose, deciderà subito di attivarsi per dare il via alle ricerche della donna.

Ma che fine ha fatto Zuleyha e dove si trova realmente? Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che la donna si trova priva di sensi nella foresta.

Fikret sa dove si trova Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Zuleyha si è ritrovata vittima di una trappola dei cacciatori e, per quanto abbia cercato di farsi ascoltare e vedere da qualcuno, si ritrova stesa per terra, rischiando seriamente di morire.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Fikret sarà messo al corrente di quello che sta accadendo. Le anticipazioni turche della soap opera rivelano che Fekeli non si farà problemi ad accusarlo di essere il responsabile di quanto sarebbe successo e di aver aggredito Zuleyha.

Fikret, però, respingerà ogni minima accusa nei suoi confronti e ammetterà solo di averla seguita nella foresta ma senza farle del male. A quel punto porterà anche Fekeli nel punto in cui l'ha vista per l'ultima volta e riusciranno così a ritrovare il corpo della donna, che per fortuna è ancora viva.