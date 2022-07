Nuovi colpi di scena in Terra amara, la nuova, soap turca che narra le vicende di Zuleyha e Yilmaz Akkaya. Nel corso delle nuove puntate, Zuleyha verrà schiaffeggiata dal marito Demir e ciò accadrà nel momento in cui la giovane si sarà recata a Instanbul per incontrare Yilmaz Akkaya, condannato a morte.

Zuleyha scopre che Yilmaz è stato condannato a morte: trame Terra amara

Le nuove puntate di Terra amara, in onda prossimamente su Canale 5, riserveranno nuovi colpi di scena. Zuleyha sarà stata costretta a sposare Demir, ma il matrimonio non sarà certo felice.

La giovane infatti, sposerà il suo signore solo perché Hunkar le prometterà che Yilmaz Akkaya non verrà condannato a morte per l'omicidio di Naci. La futura suocera, infatti, le farà credere che Yilmaz starà in carcere per più di 15 anni. Non solo Hunkar, sapendo che Zuleyha è rimasta incinta, vorrà che la ragazza faccia credere a tutti, compreso il futuro marito, che il bambino che aspetta sia proprio di Demir. Ebbene il matrimonio si farà, ma qualche giorno dopo Zuleyha scoprirà che il suo amato Yilmaz è stato condannato a morte. Lo verrà a sapere dalla domestica Gulten, la quale origlierào una conversazione telefonica di Hunkar.

Zukeyha fugge a Istanbul per incontrare Yilmaz, ma Demir la ferma

A questo punto Zuleyha deciderà di affrontare la suocera Hunkar, rinfacciandole il fatto di non aver rispettato gli accordi. Il confronto tra le due donne sarà durissimo e Zuleyha perderà i sensi. Si renderà necessario l'intervento del medico. Sarà Sabahattin Arcan, il marito di Sermin, a visitare la giovane.

Il medico, dopo averla visitata, si renderà conto che il bambino che aspetta non può essere di Demir, visto che sarà certo che la ragazza sia rimasta incinta molto prima. Unendo i tasselli del puzzle, Sabahattin capirà che il padre del bambino non è altro che Yilmaz. Il medico, a sorpresa, vorrà aiutare Zukeyha e le darà un biglietto del treno per raggiungere Istanbul e incontrare Yilmaz.

Non solo, chiederà a un suo amico di accompagnare la giovane alla stazione. Il piano però non andrà come previsto, visto che Demir scoprirà tutto è si precipiterà a Istanbul impedendo alla moglie di vedere Yilmaz.

Demir schiaffeggia Zuleyha al culmine di una lite

In Terra amara ci sarà uno scontro infuocato tra Zuleyha e Demir. Tutto culminerà quando Demir darà un ceffone alla moglie. L'uomo, proprio in questa occasione, intimerà a Zuleyha che da ora in avanti dovrà dimenticarsi di Yilmaz e concentrarsi invece sul suo ruolo di moglie. I telespettatori di Terra amara capiranno che anche Demir è a conoscenza del fatto che Zukeyha e Yilmaz non sono fratelli, bensì fidanzati. È stato proprio Yilmaz a confessarlo al suo signore tempo prima e lo si capirà attraverso dei flashback.