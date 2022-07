A occupare i caldi pomeriggi estivi di Canale 5 c’è anche la nuova soap opera turca Terra amara, approdata in Italia dopo la conclusione delle vicende di Brave and Beautiful. Nelle prossime puntate in programma sul piccolo schermo, il perfido imprenditore Demir Yaman (Murat Ünalmış) deciso a sbarazzarsi una volta per tutte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) arriverà a commissionare l’omicidio del detenuto a uno dei suoi uomini.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha crede che il suo fidanzato sia deceduto a causa di un incendio

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nel corso degli episodi che occuperanno la rete Mediaset prossimamente dalle ore 15:45 circa raccontano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) a seguito delle sue nozze con Demir si vedrà costretta a portare avanti il patto sancito con Hunkar (Vahide Perçin) quando l’ha costretta a sposare il figlio.

In particolare la fanciulla avrà il compito di far credere al marito di essere il padre della creatura che in realtà già aveva in grembo, prima dell’arresto dell’amato Yilmaz e di pronunciare il fatidico sì.

Nel contempo Demir continuerà a non sospettare minimamente che il detenuto sia il fidanzato della donna che ha sposato. Nonostante ciò il ricco Yaman vorrà farla pagare a Yilmaz, quando lo stesso riuscirà a evadere dalla prigione attraverso un escamotage. Non appena quest’ultimo verrà riportato di nuovo dietro le sbarre del carcere per merito dell’intervento di Hünkar e Gaffur (Bülent Polat), il perfido Demir farà credere alla consorte che Yilmaz ha perso la vita a causa di un terribile incendio scoppiato in prigione.

In realtà quest’ultimo scamperà alla morte, poiché sarà soltanto ustionato al petto.

Ali Rahmet Fekeli salva la vita a Yilmaz, Demir fa di tutto per non far tornare in libertà il rivale

Dopo sei mesi a sorpresa il governatore vorrà concedere l’amnistia a diversi detenuti, e tra questi ci sarà anche Yilmaz. Quando apprenderà tale novità, Demir intimorito dal pensiero che l’uomo possa rimettere piede ad Adana ordinerà a un suo scagnozzo l’uccisione dello stesso, il giorno in cui tornerà in libertà.

Yilmaz quando sarà in procinto di essere accoltellato, verrà messo in salvo da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), un detenuto con cui inizialmente aveva avuto dei diverbi.

Demir non mollerà affatto la presa, infatti oltre a chiedere al governatore di non scarcerare Yilmaz, a sua insaputa amante della sua sposa, si recherà a Istanbul. Intanto Ali non nasconderà il suo turbamento, non appena il fidanzato di Zuleyha gli dirà di essere deciso a vendicarsi di Demir, per aver convolato a nozze con la sua amata con l'inganno.