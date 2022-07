Sorprese e inaspettati colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, la nuova Serie TV ambientata a Çukurova nella Turchia meridionale. Le trame delle nuove puntate, trasmesse dall'11 al 15 luglio, rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) tenterà di togliersi la vita prima delle nozze, per poi "tradire" Yilmaz dopo le minacce ricevute da Hunkar Yaman.

Terra Amara, prossime puntate: Zuleyha tenta il suicidio prima delle nozze

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate, rivelano che Zuleyha accetterà di sposare Demir (Murat Unalmis) per non condannare a morte Yilmaz.

La ragazza verrà addirittura presentata in società prima del matrimonio. Al circolo Hunkar racconterà che sua nuora proviene da una famiglia nobile caduta in disgrazia ed è sola al mondo. Il giorno del matrimonio arriverà e ci sarà un colpo di scena: la protagonista tenterà il suicidio gettandosi in un canale. Più tardi Hunkar la ritroverà svenuta, ma ancora viva. La signora Yaman riporterà Zuleyha alla villa all'oscuro di tutti i presenti e le farà indossare il suo vecchio abito da sposa, in quanto quello comprato da Demir a Parigi si è completamente rovinato nell'acqua.

Saniye infastidita dall'ascesa sociale di Altun

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sermin (Sibel Tasçioglu) si metterà alla ricerca dell'abito da sposa comprato a Parigi, senza ottenere risultato.

La perfida Hunkar (Vahide Percin), invece, macchierà le lenzuola di sangue per provare la verginità di Zuleyha. Saniye apparirà molto infastidita dall'ascesa sociale di Altun. Proprio quest'ultima abbandonerà la festa in anticipo e si recherà in camer, dove sarà raggiunta dalla suocera. In questo frangente la signora Yaman le dirà che un giorno capirù che una madre è disposta a tutto per il bene dei figli.

Zuleyha piangerà disperata, pensando a quello che accadrà in quella camera con Demir.

La protagonista disperata per aver 'tradito' Yilmaz

In prigione Yilmaz apparirà sempre più triste a causa dell'assenza di notizie da parte dell'amata. Demir porterà a letto la protagonista, promettendole di renderla felice, nonostante sappia che ama un altro uomo.

In seguito il giovane Yaman sarà raggiunto da una telefonata, dove scoprirà che Cengaver è stato arrestato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Per tale ragione il ragazzo si precipiterà alla stazione della polizia per assistere il suo testimone. Dall'altra parte Zuleyha apparirà disperata per aver "tradito" il suo amato Yilmaz: si sentirà in colpa per essere stata costretta a stare con Demir.

Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della nuova serie tv ambientata a Çukurova in Turchia.