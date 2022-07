La storia d'amore tra Yilmaz e Zuleyha sta appassionando sempre di più i telespettatori di Canale 5. I protagonisti di Terra amara non hanno avuto vita facile fin dalla prima puntata della soap e con il passare del tempo le cose non andranno certo meglio. Demir farà azioni riprovevoli per tenere separati i due innamorati: dopo aver sparato alle spalle di Akkaya, scoprirà che si è salvato e si nasconde nelle case dei suoi dipendenti. A questo punto il giovane Yaman non esiterà a fra bruciare le dimore dei lavoratori.

Yilmaz si nasconde nelle case dei dipendenti degli Yaman

Secondo le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, Demir svilupperà una vera dipendenza dalla moglie, alla quale ha fatto credere in precedenza che Yilmaz fosse morto in carcere. Per tenere Zuleyha lontana da Akkaya, con la speranza che la moglie lo dimentichi per sempre, Demir mentirà e dirà che l'uomo è morto in carcere. Yilmaz però otterrà la grazia, uscirà da prigione e si recherà subito alla tenuta Yaman per vedere la donna che ama.

Demir lo fermerà prima che giunga da Zuleyha, che nel frattempo inizierà il travaglio e darà alla luce un maschietto. Con l'aiuto di Gaffur, Demir condurrà Yilmaz nel deserto e li sparerà un colpo alle spalle.

Akkaya però riuscirà a salvarsi perché soccorso dalla domestica Gulten e poi dal dottor Sabahattin. Yilmaz troverà rifugio negli alloggi dei dipendenti della tenuta.

Demir fa bruciare le case dei suoi dipendenti

Durante uno scontro, Gaffur capirà dalle parole della sorella che Yilmaz si trova nelle case dei lavoratori e il capomastro non esiterà a riferirlo a Demir.

Su tutte le furie il giovane Yaman si recherà negli alloggi e troverà i documenti del suo nemico. Nessuno dei sui dipendenti lo aiuterà a trovare Yilmaz, così Demir non perderà tempo e deciderà di mettere a ferro e fuoco le case dei suoi lavoratori demolendole del tutto. Il suo amico Cengaver tenterà di dissuaderlo, ma non ci riuscirà.

L'azione di Demir farà infuriare Hunkar, che accuserà il figlio di non aver avuto alcuna pietà per i dipendenti che adesso si ritroveranno senza casa, compresi bambini e anziani. Inoltre la donna sarà impegnata ad impedire che Zuleyha scopra la verità su Yilmaz. Nel frattempo Gaffur proverà a proteggere la sorella Gulten e Saniye, consapevole che se il capo scoprisse che dietro il salvataggio di Yilmaz ci sono loro le ucciderebbe.

Intanto Yilmaz riuscirà a sfuggire per l'ennesima volta all'ira di Demir. Per scoprire come ha fatto, visto che le sue condizioni di salute peggioreranno, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.