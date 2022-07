Una drammatica uscita di scena sarà al centro delle prossime puntate di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della 3° stagione segnalano che Hunkar Yaman non riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Fekeli a causa della vendetta di Behice, la zia di Mujgan.

Terra Amara, anticipazioni: Behice pugnala Hunkar prima delle nozze

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate ancora inedite per l'Italia annunciano che un grave lutto colpirà la famiglia Yaman. Tutto inizierà quando Hunkar si appresterà a diventare la moglie di Fekeli, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dei suoi cari.

La matrona, infatti, non vorrà più tenere segreta la sua storia d'amore, ma avrà intenzione di celebrarla alla presenza di tutta la sua famiglia. Nozze, che però non avverranno mai.

In dettaglio, la signora Yaman scoprirà grazie ad un investigatore privato che Behice è più pericolosa di quanto uno possa pensare. La donna, infatti, apprenderà che la rivale aveva ucciso tutti i suoi precedenti mariti per impossessarsi della loro eredità, tanto da volerla denunciare alle autorità. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Behice si scaglierà furiosa contro Hunkar, pugnalandola mortalmente. Un modo per metterla a tacere per sempre visto la sua intenzione di denunciarla alla polizia per i suoi crimini commessi.

Demir addolorato per la perdita della madre

Nelle puntate della 3° stagione di Terra Amara, alla tenuta ci sarà grande apprensione per la scomparsa della matrona. Per questo motivo, Demir insieme ai suoi uomini inizieranno delle battute di ricerca. Ed ecco, che Hunkar verrà ritrovata tra i rovi, tanto che suo figlio apparirà talmente disperato da aggrapparsi al suo corpo ormai inerme.

In seguito, il giovane Yaman si rifugerà tra le braccia di Zuleyha, dove darà sfogo a tutto il suo dolore per la perdita della madre.

Nel frattempo, la notizia della morte della signora Yaman farà in breve tempo il giro di tutta Cukurova, giungendo alle orecchie di amici e parenti. Saniye e suo marito Gaffur saranno molto dispiaciuti per la perdita della matrona, in quanto ritenuta come una madre.

Fekeli piange la scomparsa della sua promessa sposa

Dall'altra parte, Fekeli si inginocchierà davanti al corpo della sua promessa sposa, lasciandosi andare ad un sentito sfogo. L'imprenditore, infatti, si lamenterà di come sia stato crudele il destino visto che in breve tempo si sarebbero sposati. Un dolore, che lo porterà a stringere un forte legame con Demir.

Mujgan, invece, inizierà a credere che sua zia sia implicata nel decesso di Hunkar, dove essersi ricordata di una sua minacciosa affermazione.