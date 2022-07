Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nella settimana fino a venerdì 29 luglio 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Chiara riuscirà a scappare via dall'Italia ma lo farà senza portare con sé Nunzio. Sarà così che Franco soffrirà di rimorsi mentre suo figlio si tormenterà per ciò che ha fatto la sua innamorata. Il ragazzo, però, non si arrenderà tanto facilmente e farà di tutto per ritrovarla. E mentre Ornella continuerà a nutrire dubbi su Raffaele, il loro rapporto coniugale rischierà di andare letteralmente in frantumi.

Manuela e i messaggi preoccupanti sul cellulare di Micaela: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà ancora aria di tempesta tra Espedito e Samuel, ma questa volta Speranza e Mariella vorranno agire per far si che i due uomini sistemino le loro divergenze. Guido, dal canto suo, cercherà di dissuaderle, ma invano. Arrivato il giorno della partenza, Franco, Katia e Angela saranno in pensiero per Nunzio e Chiara: andrà tutto a buon fine? Manuela, invece, si ritroverà a leggere dei messaggi sullo smartphone della sua gemella e nutrirà delle perplessità sul suo conto.

UPAS, Chiara fugge da sola e Franco si sente in colpa

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole rivelano che ci saranno dei cambi di programma e che Chiara deciderà di fuggire da sola, dicendo addio per sempre a Nunzio.

Franco si sentirà profondamente in colpa con suo figlio per non averlo avvisato sulla presenza di Chiara all’aeroporto. Tensione nel rapporto coniugale tra Raffaele e Ornella, con il portiere di Palazzo Palladini intento a sistemare le cose seppur riscontrando delle grosse difficoltà. Espedito e Speranza trascorreranno del tempo nel caseificio di famiglia, ma rigermoglieranno quei vecchi pregiudizi dell’uomo nei confronti della figlia.

Sarà così che Speranza avrà uno scontro con il padre e poi si arrabbierà con Samuel per non averla supportata in quel momento.

Un posto al sole, Manuela si camuffa da sua sorella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà fuori che Micaela intende partire insieme ad un ragazzo conosciuto da poco, un fotografo olandese.

Manuela cercherà di dissuadere la sorella ma non riuscirà nell’intento. Per non far star male Jimmy, Manuela prenderà una decisione a dir poco sorprendente e si travestirà di modo da sembrare la sua gemella, partendo per le vacanze insieme al ragazzino e alla sua famiglia. Fabrizio metterà una pulce nell’orecchio a Marina sul conto di Roberto mentre Lara continuerà a tessere intrighi per non perdere il suo rapporto con Ferri. Speranza, dopo aver parlato con Mariella si deciderà a chiedere scusa al fidanzato ma l’atteggiamento di lui continuerà a destare dei sospetti.