Importanti colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara in programma il 14 e il 15 luglio su Canale 5. Le trame della Serie TV turca rivelano che Saniye apparirà invidiosa dell'ascesa sociale di Zuleyha Altun, diventata in poco tempo la moglie di Demir Yaman.

Terra Amara: anticipazioni puntata del 14 luglio

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata trasmessa giovedì 14 luglio in prima visione sui teleschermi italiani annunciano sorprese per i fan della serie tv.

In dettaglio, Demir sconvolgerà Zuleyha quando le farà una proposta di matrimonio.

Ed ecco, che l'amata di Yilmaz sarà costretta a cedere al ricatto da parte di Hunkar. La matrona, infatti, minaccerà l'Altun di gravi ritorsioni nei confronti di Akkaya, se non accetta di sposare suo figlio. Inoltre, la signora Yaman convincerà la protagonista a far credere a Demir che lui è il padre della creatura che porta in grembo. Zuleyha, ormai messa alle strette, accetterà di convolare a giuste nozze. Per questo motivo, si svolgeranno le presentazioni in società della protagonista, dove Hunkar farà credere ai soci che proviene da una famiglia nobile caduta in disgrazia.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'Altun compierà un colpo di testa poco prima della cerimonia. La donna si getterà nelle acque del canale dopo aver indossato l'abito da sposa per tentare il suicidio.

Poco dopo, Hunkar troverà la nuora svenuta sugli argini, tanto da trasportarla di nascosto alla tenuta, dove le farà cambiare il vestito ormai rovinato per farle indossare il suo abito da sposa.

Puntata del 15 luglio: alla tenuta si festeggia il matrimonio tra Demir e Zuleyha

Nella puntata di Terra Amara prevista venerdì 15 luglio in prima visione su Canale 5, si svolgeranno i festeggiamento del matrimonio tra Demir e Zuleyha alla tenuta.

Nel frattempo, Sermin si metterà alla ricerca dell'abito da sposa, comprato a Parigi da suo cugino, ma senza riuscire a rintracciarlo.

Intanto, Hunkar apparirà disposta a tutto pur di far entrare la nuora nelle grazie di suo figlio. La matrona, infatti, macchierà le lenzuola degli sposi per provare la sua verginità.

Saniye è invidiosa dell'ascesa sociale dell'Altun

Saniye, intanto, apparirà infastidita dalla presenza di Zuleyha. La domestica sarà molto invidiosa della sua ascesa sociale.

Nel frattempo, l'Altun deciderà di abbandonare in largo anticipo il ricevimento per rifugiarsi in camera, assorta nei suoi pensieri. Poco dopo, Hunkar raggiungerà la protagonista in camera, dove le confiderà che una madre è capace di tutto per il bene dei figli.

Alla fine, Zuleyha scoppierà a piangere disperata, pensando a quello che accadrà la sera insieme a Demir.