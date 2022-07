L'appuntamento con Terra Amara prosegue nei pomeriggi di Canale 5, e le anticipazioni turche delle prossime puntate rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

La guerra tra Demir e Yilmaz non sarà affatto destinata a terminare al più presto ma, in questi nuovi episodi della soap, ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato e imprevisto.

Al centro dell'attenzione finirà il piccolo Adnan, il quale si ritroverà a rischiare tra la vita e la morte dopo essersi ferito con un'arma da fuoco.

Yilmaz e Demir ai ferri corti: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che Yilmaz scoprirà la verità sul conto del piccolo Adnan e verrà così a conoscenza del fatto che si tratta di suo figlio.

Intanto, però, Yilmaz e Zuleyha saranno impegnati anche per vedere trionfare il loro amore e così si impegneranno per far sì che i loro rispettivi partner possano concedere loro il divorzio al più presto. Solo in questo modo potranno essere finalmente liberi di vivere la loro storia d'amore.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche della soap opera Terra Amara rivelano che, Demir per mettere a tacere le voci legate alla vera paternità del bambino, decide di organizzare una festa per la circoncisione di Adnan, scatenando la rabbia di Yilmaz.

Il piccolo Adnan rischia la morte: anticipazioni turche Terra Amara

Sta di fatto che alla cerimonia si presenterà anche Yilmaz, il quale si libererà del peso che porta dentro e confesserà pubblicamente di essere lui il vero padre del bambino.

La situazione diventerà a dir poco incandescente, dato che ben presto Yilmaz e Demir si ritroveranno ai ferri corti, protagonisti di una accesissima discussione.

Gli spoiler delle nuove puntate turche di Terra Amara rivelano che il colpo di scena avverrà nel momento in cui si sentirà un colpo di arma da fuoco. Il piccolo Adnan si ferirà gravemente dopo che una delle pistole di Demir, con le quali stava giocando è esplosa.

Un durissimo colpo per tutti i presenti, dato che il bambino verrà portato con urgenza in ospedale, dove si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Proseguono gli ottimi ascolti di Terra Amara nel daytime di Canale 5

In attesa di assistere alla messa in onda di questi nuovi appuntamenti in prima visione assoluta Mediaset, continuano gli ottimi ascolti della soap opera nel pomeriggio estivo di Canale 5.

In questi giorni, Terra Amara ha registrato il suo record assoluto di ascolti con oltre 1,8 milioni di fedelissimi e uno share che ha sfiorato la soglia del 23% in daytime.

Un risultato decisamente importante per la serie turca che, dopo il boom di ascolti registrato in Spagna, si appresta a conquistare anche il pubblico italiano.