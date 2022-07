Denis Dosio bannato da Instagram e scoppia in lacrime sui social. Il giovane influencer, protagonista di svariate trasmissioni Mediaset condotte da Barbara d'Urso, in queste ore ha pubblicato dei nuovi filmati sul suo profilo Tik Tok, dove è apparso in lacrime.

Video che hanno fatto subito il giro del web e della rete, scatenando reazioni contrariate da parte dei vari fan, salvo poi scoprire dallo stesso Dosio, che si trattava solo di uno scherzo provocatorio.

Le finte lacrime di Denis Dosio dopo essere stato bannato da Instagram

Nel dettaglio, Denis Dosio dopo la partecipazione all'ultima edizione del reality show "La Pupa e il Secchione" condotto da Barbara d'Urso, è tornato di nuovo alla sua "vita social" e, come se non bastasse ha scelto di sbarcare anche su Only Fans.

Il giovane influencer, infatti, si diverta postare contenuti particolarmente piccanti e bollenti sul suo profilo e per sponsorizzare al meglio il suo profilo, ne ha condivido qualcuno di troppo anche su Instagram.

Tali foto sono state bollate come fin troppo audaci dal social che ha scelto di bannare momentaneamente il profilo di Dosio.

Lo scherzo provocatorio di Denis Dosio: 'Non voglio tornare a lavorare'

Al momento, quindi, Denis non è reperibile su Instagram e in queste ore ha spiazzato i fan postando su Tik Tok un filmati in cui si mostrava in lacrime, raccontando che i social sono diventati la sua vita professionale e che, adesso, gli toccava dover tornare di nuovo a lavorare in cantiere dallo zio.

"Io non mi sto divertendo. Non avete idea di quanto tempo ci ho messo a creare la mia realtà. Ad agosto dovevo andare ad Ibiza e invece devo tornare a lavorare, in cantiere da mio zio", ha esclamato il giovane influencer nel suo video social mentre scoppiava in lacrime.

"Io non torno a lavorare, sotto il sole con 30 gradi. Deridetemi pure, tanto tornerò", ha aggiunto ancora Denis Dosio nel suo video social che ha scatenato non poche polemiche in rete.

Il video del giovane Denis Dosio che sbeffeggia i detrattori social

Peccato, però, che quei filmati fossero soltanto una messa in scena attuata da Dosio per stare ancora di più al centro dell'attenzione.

A svelare il tutto è stato lo stesso Denis che, pochi minuti dopo quel video, ne ha postato un altro di risposta in cui si mostrava comodamente sdraiato sul letto di una spiaggia, intento a rilassarsi.

"Per caso ci stavi credendo? Ci stavi credendo? Non mi frega un ca... Mi date solo più tempo per spaccare su Only Fans", ha esclamato Dosio con tanto di risata fragorosa.

Insomma nessuna estate in cantiere per Dosio, bensì assoluto relax in spiaggia ma anche tante critiche da parte dei "detrattori".