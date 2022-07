La Serie TV turca Terra Amara, ambientata nella Istanbul degli anni Settanta, sta continuando a movimentare i caldi pomeriggi di Canale 5. Nel corso delle prossime puntate il protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) vivrà dei momenti di vero terrore in quanto, dopo essere tornato in libertà e aver tentato un avvicinamento all’amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), farà i conti con Demir Yaman (Murat Ünalmış). L’ex detenuto verrà ferito gravemente dopo aver ricevuto uno sparo dal nemico.

Trame Turchia, Terra amara: Zuleyha mette al mondo il suo bambino, Demir e Yilmaz si scontrano

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà negli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, anticipano che Zuleyha continuerà a essere ingannata dal marito Demir, in quanto le farà credere che Yilmaz è tra le vittime di un incendio scoppiato in carcere. Dopo essersi rassegnata al pensiero di non poter riavere al suo fianco il suo amato, la fanciulla dovrà guardarsi le spalle da Sermin e Saniye, che si uniranno per sbarazzarsi di lei, mettendo un serpente velenoso sotto il suo letto per farla mordere. Zuleyha purtroppo cadrà dalle scale mentre tenterà la fuga e a causa di questo incidente entrerà in travaglio venendo assistita dalla suocera Hunkar.

Per fortuna sia Zuleyha che il bambino saranno fuori pericolo di vita: proprio durante il parto ci sarà la scarcerazione di Yilmaz, che si affretterà a presentarsi nella tenuta dei Yaman. A bloccare l’ex detenuto ci penserà Demir, che al termine di uno scontro lo porterà in un campo deserto con la complicità di Gaffur, dopodiché lo costringerà a rinunciare per sempre a sua moglie.

Gulten salva la vita a Yilmaz, Sabahattin accetta di aiutare il vero padre del figlio di Zuleyha

Demir passerà alle maniere forti, dato che legherà i polsi del rivale a un fuoristrada guidato da Gaffur. A evitare il peggio ci penserà Cengaver, ordinando al suo potente amico di smetterla: l’ex detenuto approfitterà del momento di distrazione per fuggire, ma purtroppo Yaman con uno sparo lo colpirà alle spalle facendolo cadere in un fiume.

Anche questa volta Yilmaz sfuggirà alla morte per merito dell’intervento della domestica Gulten, che dopo averlo soccorso e fatto visitare da una curatrice si rivolgerà al dottor Sabahattin, il marito della malvagia Sermin. Il medico, sapendo che il vero padre del figlio che ha partorito Zuleyha in realtà è Yilmaz, accetterà di aiutare il ragazzo, in quanto le sue condizioni di salute saranno disperate.