Diventata mamma per la seconda volta della piccola Mia lo scorso 7 giugno, Sabrina Ghio è pronta a convolare a nozze. L'ex tronista di Uomini e donne ha usato il suo profilo Instagram per svelare data e location del suo secondo matrimonio. Al settimo cielo, l'influencer ha raccontato ai follower di aver fatto la prova degli abiti da sposa che indosserà e di aver provato una grande emozione, non solo perché "il giorno" si avvicina, ma anche perché si è trattata della prima prova senza il pancione.

Fiori d'arancio dopo la gravidanza

Sabrina Ghio usa il suo profilo Instagram per condividere con i fan le grandi emozioni della sua vita, così dopo aver raccontato senza filtri il periodo buio legato ad alcuni problemi di salute, ormai risolti, adesso per l'ex tronista è il momento di dedicarsi solo alle emozioni positive.

Solo un mese fa è venuta al mondo la piccola Mia, nata dall'amore con Carlo Negri, l'uomo che ha ridato il sorriso a Sabrina. Conosciuta ad Amici, dove occupava un banco da ballerina, Ghio ha vissuto la fine di un matrimonio da cui è nata la sua primogenita Penelope.

Successivamente ha cercato l'amore in tv al dating show di Maria De Filippi, ma purtroppo il suo percorso televisivo non si è concluso nel migliore dei modi. Poco dopo è giunto Carlo nella vita dell'influencer, che lo scorso anno l'ha chiesta in moglie con una romantica proposta. Dopo l'annuncio della gravidanza tanto desiderata, e arrivata dopo tre aborti spontanei, la coppia si sta dedicando ai preparativi del matrimonio che sarà celebrato alla fine dell'estate.

Matrimonio in Puglia per i neo genitori di Mia

Mentre chiacchierava con i suoi follower su Instagram, Sabrina ha affermato che il matrimonio verrà celebrato in Puglia il prossimo 27 agosto. Lei e Carlo, dopo essere divenuti genitori, adesso sono pronti a diventare anche marito e moglie. Quella di Sabrina è una famiglia allargata: come si percepisce dagli scatti social, Penelope ha uno splendido rapporto con il compagno della mamma e ha accettato con felicità l'arrivo della sorellina Mia.

Di certo Sabrina continuerà a condividere con i fan i momenti di preparazione che la condurranno all'altare. L'influencer ha mostrato anche le scarpe che indosserà: si tratta di due paia differenti, perché come lei stessa ha detto non ci sarà un solo abito- Sabrina si cambierà durante l'evento, proprio come ha fatto di recente anche Beatrice Valli al suo matrimonio. E ora per Ghio non resta che attivare il conto alla rovescia, un po' come stanno facendo i suoi fan che non vedono l'ora di vederla durante il grande giorno.