Da non perdere le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di mercoledì 3 agosto 2022. L'episodio va in onda come sempre su Rai 3 alle 20:45 circa e su RaiPlay on demand e in replica. Occhi puntati su Lara, ostacolata nel suo piano per comprare un neonato. La tenace Martinelli era sicura di avere tutto sotto controllo ma, evidentemente, non è così. Un grosso imprevisto l'ha messa in ansia e ora deve anche fare i conti con la sua disastrosa situazione economica, circostanza alla quale non aveva nemmeno pensato. Che cosa farà ora?

Nel frattempo, Rossella riceverà una brutta notizia che la getterà nella disperazione.

Dalle anticipazioni non si sa di che cosa si tratti, ma c'è la concreta possibilità che possa trattarsi di Corrado, l'amico purtroppo ritrovato in ospedale con un cancro aggressivo. Corrado aveva accettato di trasferirsi in un un'altra clinica per tentare di curarsi, ma le cose potrebbero essere andate male.

Di seguito, la trama della puntata di Un Posto al sole che andrà in onda mercoledì 3 agosto su Rai 3 in prima visione assoluta.

Marina e Roberto incontrano una vecchia conoscenza: Un Posto al sole anticipazioni

Nella nuova puntata di Upas, Marina e Roberto si godranno la loro nuova vita insieme, presentandosi in pubblico come una coppia. L'occasione perfetta sarà una cena di gala. Qui, i due piccioncini incontreranno una loro vecchia conoscenza, di chi si tratta?

Certamente qualcuno di importante, dato che la loro reazione sarà piuttosto forte.

Nel frattempo, Serena scopre il segreto delle due gemelle che, per l'ennesima volta, si sono scambiate l'identità. Sarà difficile decidere se raccontare o meno la verità al piccolo Jimmy, visto che potrebbe rimanerci molto male.

Lara compie una mossa azzardata

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, vedremo Lara molto nervosa. Non solo il suo piano rischia di andare a monte, ma c'è anche un'altra novità: le sue finanze piangono. Rimasta senza soldi, come farà a concludere l'affare concordato con la ragazza americana, pronta a cederle il neonato in cambio di soldi?

Presa dalla rabbia e dall'ansia, Lara finisce per fare una mossa azzardata, anche se gli spoiler non aggiungono ulteriori dettagli.

Rossella riceve una brutta notizia, spoiler Upas

Infine, nella puntata che andrà in onda su Rai 3 il 3 agosto 2022, Rossella verrà destabilizzata da una tremenda notizia. Secondo alcune indiscrezioni, pare che si tratti di Corrado, il suo caro amico malato di cancro che aveva salutato dopo il trasferimento in un altro ospedale.

Presa dallo sconforto, la povera Ross non avrà nemmeno la voglia di pensare a una convivenza con il suo Riccardo.