Inizia una nuova settimana di programmazione per la soap opera Un posto al sole, prima della consueta pausa estiva. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e in streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile vedere anche le repliche.

Che cosa succede nell'episodio di martedì 2 agosto 2022? Protagonista assoluta Lara, che continua a portare avanti il suo piano per comprare un neonato e fare finta che sia suo, in modo da ingannare Roberto e tutti coloro che le stanno intorno. Peccato che qualcuno ostacoli la sua idea, con gravi conseguenze.

Di seguito, le nuove anticipazioni di Un Posto al sole di martedì.

Anticipazioni di Un Posto al sole: Marina e Roberto innamorati e felici

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole Marina e Roberto si godranno a pieno il loro amore, senza che nessuno li disturbi. Finalmente, dopo un lungo tira e molla, Ferri è riuscito a riprendersi il cuore della sola donna che ama, la bella Giordano.

E così, i due vivranno momenti magnifici e densi di romanticismo a Napoli, mentre Lara soffre immensamente nel vedere la loro vicinanza. Come se non bastasse, deve anche sbrigarsi per portare a termine il suo piano prima che passino i nove mesi della gravidanza.

Nel frattempo, Niko raggiunge i suoi cari a Maratea, in preda a una forte nostalgia.

Lara è in grossi guai per la finta gravidanza

Da qualche tempo, Lara è in contatto con una misteriosa ragazza che le procurerà il neonato che poi spaccerà per suo. Il suo piano consiste nell'andare all'estero per fingere di partorire e tornare con il 'suo' bebè. Un piano perfetto, se non fosse che un imprevisto si metterà sulla sua già irta strada.

Ebbene sì, le anticipazioni della soap Un Posto al sole di martedì 2 agosto svelano che qualcosa ostacolerà i piani di Lara, ma cosa? Si tratta forse di un ripensamento della ragazza americana oppure Marina avrà scoperto qualcosa di compromettente?

Ornella non vuole perdonare Raffaele, spoiler Upas

Ma c'è anche un'altra questione spinosa nelle puntate della soap.

Ornella a scoperto l'amicizia speciale che lega Raffaele a Elvira, e non solo. Sa anche del bacio. Nonostante Raf le abbia giurato di amare solo lei, non sembra crederci.

Come svelano gli spoiler di Un Posto al sole, Ornella non riesce a perdonare Raffaele [VIDEO]. Ma non solo. Quella che ormai è una crisi di coppia conclamata, diventa per la dottoressa Bruni una crisi personale, che la tocca nel profondo. Ama ancora il marito? Questa domanda la assillerà giorno e notte, finendo per isolarsi in un mondo tutto suo.

Raffaele proverà a recuperare la fiducia di Ornella, ma sembra davvero troppo tardi per risolvere la questione.