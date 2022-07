Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, rivelano che le cose per Yilmaz Akkaya si metteranno molto male. Il giovane meccanico verrà trovato dalla polizia e condotto nella prigione di Istanbul, in attesa di giudizio. Nel frattempo le domestiche della villa Yaman si lamenteranno delle continue attenzioni che Zuleyha Altun riceve da Demir e Hunkar. La ricca proprietaria della fattoria, dopo aver saputo che la giovane sarta ha rifiutato la proposta di matrimonio di Demir, la ricatterà.

Anticipazioni italiane di Terra Amara: Hunkar tradisce Yilmaz

Sabahattin sarà molto impegnato a prendersi cura degli ammalati in una delle capanne adibite a pronto soccorso, e Demir e Yilmaz lo raggiungeranno. Non soddisfatto di come Gaffur sta gestendo la fattoria, l’unico erede della famiglia Yaman deciderà di nominare il giovane meccanico come responsabile del villaggio e poi si metterà sulle tracce di Gaffur, chiedendo agli altri la sua esatta ubicazione.

Mentre Demir intraprenderà un viaggio di affari, Hunkar sarà sul punto di consegnare Yilmaz alle forze dell’ordine. Nel frattempo il giovane Akkaya troverà dei documenti schiaccianti e li sotterrerà in un campo della fattoria Yaman. Successivamente il meccanico scoprirà che la madre di Demir lo ha denunciato alle forze dell’ordine e si getterà nello sconforto più totale.

Zuleyha verrà a sapere tutto sul suo amato e lo seguirà fino in prigione per vederlo un’ultima volta.

Zuleyha finisce nelle baracche

Il giovane meccanico Akkaya, come si evince dalle nuove puntate di Terra Amara in onda dall’11 al 15 luglio su Canale 5, verrà condotto in una prigione a Istanbul, in attesa di giudizio. Nel frattempo Zuleyha dovrà fare i conti con le ingiurie, invidie e sospetti da parte di Sermin, Fadik, Gaffur e Saniye.

Nessuno di loro vedrà di buon occhio la presenza della giovane sarta, nella lussuosa dimora della famiglia Yaman. Hunkar, che intanto ha premiato il maggiordomo regalandogli una mucca, abboccherà a queste calunnie e confinerà la giovane Altun nelle capanne. Successivamente Gulten andrà nelle baracche per consegnare a Zuleyha la fede di Yilmaz.

Terra Amara, trame puntate dall'11 al 15 luglio: Demir fa una proposta di matrimonio a Zuleyha

Demir si offrirà di pagare un avvocato per il suo rivale in amore, che ancora si trova in prigione a Istanbul. Inoltre riuscirà a convincere il direttore del carcere a dare al detenuto un buon materasso per dormire, con dei soldi per sopravvivere. Le domestiche, nel frattempo, continueranno a lamentarsi delle attenzioni che la giovane sarta riceve dai padroni di villa Yaman. La loro gelosia aumenterà quando la vedranno uscire in macchina con Demir e Hunkar. Durante una cena intima, Demir sorprenderà la giovane Altun con una proposta di matrimonio.

La sarta, però, non avrà nessuna intenzione di diventare la moglie di Demir ma Hunkar, sempre più ossessionata dall’idea di avere un nuovo erede cui donare le sue fortune, la ricatterà.

Se la giovane Altun non accetterà di diventare la moglie di Demir, Yilmaz rischierà la condanna a morte. Così la giovane sarta sarà costretta ad accettare la proposta di matrimonio. Nel frattempo al circolo, per giustificare le origini di Zuleyha, la signora Yaman farà credere a tutti che la ragazza proviene da una famiglia nobile caduta in disgrazia e che non ha nessun parente in vita.