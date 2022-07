Continuano le frecciatine al veleno di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. Dopo aver commentato ironicamente la reunion della dama torinese con Ida Platano, affermando che le due fanno bene a farsi compagnia visto che non hanno un compagno di vita, la notizia di un possibile nuovo ritocchino chirurgico della sua "rivale" non ha lasciato indifferente l'opinionista di Uomini e donne. Secondo il settimanale Nuovo, Gemma sarebbe pronta a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica, stavolta per migliorare il profilo del suo naso. La rinoplastica non sarebbe certo la prima operazione per migliorare l'aspetto a cui Galgani si sottoporrebbe, ma a detta di Tina solo un miracolo potrebbe aiutarla.

Gemma si prepara a un nuovo ritocchino estetico?

Dopo aver risparmiato a Gemma i suoi attacchi durante le puntate finali di stagione di Uomini e Donne, Tina è tornata all'attacco. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha lanciato un'indiscrezione secondo cui la dama, volto di punta per anni del trono over, sarebbe pronta a mettersi di nuovo "sotto i ferri". Stavolta l'intenzioni di Galgani sarebbe quella di dare una sistemata al naso, per completare un lavoro sul suo aspetto estetico che ha preso il via già nel 2016.

Infatti in quell'anno, ricorrendo all'aiuto del programma Selfie - Le cose cambiano, Gemma ha potuto contare sull'aiuto di professionisti per mettere in ordine il suo sorriso.

Successivamente la donna si è sottoposta a un mini lifting facciale per eliminare i segni del tempo. Lo scorso anno, poi, si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e ha fatto rimpolpare un po' le labbra. Il tutto sotto la pioggia di critiche di Tina, che non le perdona in sostanza il fatto di non ammettere che il tempo passa.

Cipollari pungente: 'Solo un miracolo potrebbe renderti bella'

La notizia di un possibile nuovo intervento ha attirato una valanga di commenti e tra tutti spicca proprio quello di Tina, che implacabilmente ha criticato la questione. "Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes" ha scritto l'opinionista del dating show.

"Solo un miracolo potrebbe renderti bella" ha poi concluso Tina.

Gemma finora non ha commentato né smentito la questione, ma mentre si vocifera di un suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7 con Giorgio Manetti, pare che Tina stia scaldando i motori per proporre nuovi momenti esilaranti ai telespettatori di Uomini e Donne. Il programma è in ferie, ma l'arguzia di Tina pare non essere andata in vacanza.