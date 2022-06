In attesa della nuova stagione di Uomini e donne giungono delle indiscrezioni su due possibili abbandoni al trono over.

Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, attraverso una Instagram Story ha infatti fatto sapere ai suoi follower che Biagio e Riccardo potrebbero non fare ritorno il prossimo settembre alla corte di Maria De Filippi. Pare invece certo che Ida Platano sarà di nuovo tra le dame con un ruolo sempre più centrale.

Le prime indiscrezioni sul trono over

Mancano più di due mesi alla prima registrazione di Uomini e Donne, che anche nella prossima stagione televisiva dovrebbe confermarsi nella formula trono classico più trono over.

Intanto giungono già le prime indiscrezioni circa i personaggi che animeranno lo studio del dating show. In particolare, oggi l'attenzione si concentra sul versante maschile del trono over che potrebbe assistere a due clamorosi addi. 'Sembrerebbe confermata la presenza di Ida per la prossima stagione di UeD. Non è sicura invece per Riccardo e Biagio', ha scritto Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram "Uominiedonneclassicoeover" tenendo però ad aggiungere che non si tratta di notizie ufficiali ma solo di indiscrezioni.

Per quanto riguarda Biagio, viene ipotizzato che sia stanco di essere preso di mira per i suoi atteggiamenti con le dame che frequenta da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

L'assenza di Guarnieri, invece, potrebbe essere giustificata da una nuova frequentazione del tarantino. Riccardo negli ultimi giorni è stato avvistato più di una volta con una ragazza mora di cui non si sa praticamente nulla. Secondo alcune indiscrezioni la donna misteriosa potrebbe aver fatto capitolare l'ex cavaliere che non avrebbe quindi più alcun motivo per tornare al dating show.

Ida ancora alla ricerca dell'amore

Mentre Biagio è stata una presenza fissa durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, Riccardo è giunto solo a primavera inoltrata, portando però un grosso scompiglio.

Dopo aver frequentato un paio di dame, Riccardo si è concentrato per l'ennesima volta su Ida, la quale ha dichiarato l'interesse mai sopito per il suo ex.

Il tutto è finito in una grande discussione a centro studio e un nulla di fatto. L

A meno che Ida non trovi l'amore fuori dagli studi durante l'estate, il pubblico potrà quasi certamente rivederla nel parterre femminile, pronta a nuovi scontri con Tina. L'opinionista, messa da parte l'ostilità con Gemma, pare volersi concentrare sull'hair-stylist bresciana.