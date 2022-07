Dopo Ida Platano, un altro personaggio di punta del trono over di Uomini e donne ha preso la parola sui social per dare vita ad un duro sfogo contro gli haters. Armando Incarnato ha puntato il dito contro chi emette giudizi negativi e non richiesti nei suoi confronti e di tutta la sua famiglia. Il cavaliere napoletano ha parlato perfino di minacce ricevute: anche se 'personaggio pubblico', Armando non ha più intenzione di permettere a nessuno di entrare nella sua sfera intima. Non è chiaro a chi il messaggio fosse rivolto, ma sta di fatto che Incarnato è andato su tutte le furie.

Il cavaliere partenopeo su tutte le furie

Non è la prima volta, da quando ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne, che Armando deve fare i conti con i leoni da tastiera. Spesso al centro dello studio per dare resoconto delle sue frequentazioni femminili al dating show e ancor più spesso preso di mira dal parterre femminile e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che non condividono la sua maniera di agire, Incarnato si è sfogato su Instagram per cercare di zittire, in qualche modo, gli odiatori seriali.

'Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho', ha esordito Armando in un post lasciando intendere che a questo punto per lui la misura è colma.

Un comento di troppo ha fatto sbottare il cavaliere partenopeo che è noto al pubblico di Canale 5 per non mandarle certo a dire.

Armando in difesa della sua privacy

'Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del c***o', terminato Armando su tutte le furie. Certamente, il fatto di esporsi pubblicamente ha il suo rivolto della medaglia.

Se da un lato la fama e la popolarità fanno piacere, il fatto di essere messi sotto torchio non è piacevole. Ma dalle parole di Armando pare chiaro che il suo fastidio più grande è scaturito dal fatto che siano stati presi di mira i suoi affetti più cari, ossia la famiglia e soprattutto la figlia.

In attesa di rivederlo di nuovo nello studio di Uomini e Donne, dove tornerà per le nuove registrazioni, Armando ha voluto mettere in chiaro dei punti che lo hanno toccato.

Basterà tutto ciò a mettere a tacere gli haters? Quel che è certo è che Armando ha ottenuto solidarietà da parte dei suoi follower ricevendo molti commenti che lo invitano a guardare avanti senza curarsi di coloro i quali si prendono confidenze che nessuno ha concesso. Incarnato, intanto, continua a godersi le sue vacanze, chissà se quest'anno il vulcanico partenopeo riuscirà a trovare finalmente l'anima gemella in tv.