Si sta godendo le ferie estive tra mare, spiaggia e qualche cena al ristorante, ma qualcosa ha turbato la sua serenità. Ida Platano ha preso la parola sui social e visibilmente turbata ha dato vita a un lungo sfogo in difesa del figlio, che sempre più spesso viene preso di mira dai leoni da tastiera. Da indicazioni su come far portare i capelli al ragazzino, fino a consigli non richiesti su come educarlo, la dama di Uomini e donne si è mostrata esausta e innervosita, dichiarando di non permettere più che nessuno si prenda delle libertà che intaccano la sfera di suo figlio e per questo sarebbe disposta ad arrivare alla denuncia.

Ida in difesa del figlio

Accusata di essere una cattiva madre, Ida è esplosa sui social per mettere a chiaro qualche punto che le sta a cuore e per togliersi diversi sassolini dalle scarpe. Dolce, ma agguerrita quando vengono toccati alcuni tasti che la riguardano da vicino, la dama bresciana, già durante il percorso nel dating show, ha dimostrato di che pasta è fatta. Infatti, sebbene non siano mancate le lacrime, Ida ha sempre dimostrato di sapersi difendere e senza dubbio se a essere messo in discussione è il figlio e il suo ruolo da genitore, Platano sa tirare fuori le unghie.

"Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, scrivete su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto", ha detto Ida in una storia su Instagram, proseguendo che se le viene detto di tagliare i capelli al ragazzo, allora può anche passarci sopra, ma se poi si va più sul personale le cose cambiano.

"Il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me doveste educarvi voi a dire le cose" ha proseguito Ida, alterata e innervosita per la situazione che si è venuta a creare.

L'ira di Ida: 'Mio figlio lo cresco come voglio io'

Pronta a tornare a Uomini e Donne per la prossima stagione televisiva, Ida non si è fermata, ma è passata all'attacco per cercare una volta per tutte di zittire gli hater.

"Io mi figlio lo cresco come voglio io. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Conseguenze mie!" ha proseguito Ida, che non permette a nessuno di prendersi certe libertà.

Non è tutto, perché nel suo lungo sfogo Ida ha anche affermato che se la situazione andrà avanti, anche lei sarà pronta a proseguire nella sua battaglia contro gli odiatori seriali.

"Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio", ha concluso Platano. Insomma, ci sono tutte le intenzioni di non passare più sopra certi tipi di affermazioni.

Dopo aver ritrovato un po' di serenità in seguito all'ennesimo avvicinamento finito male con Riccardo Guarnieri, Ida adesso deve di nuovo mettere la faccia per difendere il figlio, suo amore più grande, con il quale ha un rapporto meraviglioso. Chissà se gli hater osserveranno adesso il silenzio, ma intanto Ida ha chiarito per bene la sua posizione.