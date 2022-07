Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani , meglio conosciuta in patria col titolo di Dos Vidas. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'1 al 5 agosto, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul concorso per Robledillo, sulla riappacificazione tra Patrizia e Carmen, sull'allontanamento di quest'ultima da Kiros e sull'aggressione in fabbrica.

Maria vuole trasferirsi

Le anticipazioni di Un altro domani segnalano che Julia chiederà a Tirso di aiutarla a preparare il concorso.

Il giovane inizialmente rifiuterà, organizzando addirittura delle scommesse a favore e contro la riuscita della giovane. Elena chiederà a Cloe di convincere Maria a non trasferirsi dal padre a Siviglia. Julia deciderà di ignorare i dubbi dei paesani e di Tirso per concentrarsi nella difesa del titolo di Robledillo come uno dei borghi più belli di Spagna. Per portare avanti la sua iniziativa, la giovane farà affidamento su Sergio anche se i due idee avranno diverse su come affrontare il concorso. I problemi fra Maria e Cloe metteranno a rischio un importante ordine in bottega. Più tardi, Julia e Tirso organizzeranno alcuni festeggiamenti per il paese, mentre Sergio si renderà conto di essere di troppo.

Il giorno della visita del tecnico, Julia sarà costretta a scegliere uno solo dei suoi amici. Diana si presenterà a casa della figlia, fastidio a tutti.

Patricia e Carmen fanno pace

In Africa Patricia chiederà scusa a Carmen, chiedendole di tornare a casa. La giovane le chiederà del tempo per riflettere, preferendo rimanere qualche giorno in più in casa dei Velez de Guevara.

Mabale ascolterà involontariamente una conversazione fra Kiros e Carmen in cui promettono di vedersi in piazza più tardi. Preoccupato, l'uomo cercherà di convincere il giovane a non andare. Dopo essere rimasto ad aspettare Kiros invano, Carmen prenderà le distanze da lui. Nel frattempo, Victor continua a cercare di conquistarla, senza ottenere i risultati sperati.

Ines si convincerà che Angel vuole ufficializzare la loro storia nel corso dei festeggiamenti dell'anniversario del Rio club. In tale occasione, Victor farà un incontro inaspettato che farà scandalo. Le difficoltà del giovane porteranno Carmen ad essere più comprensiva nei suoi confronti. Per questo motivo, Victor proporrà alla giovane di fidanzarsi ma lei gli chiederà del tempo per riflettere. Francisco sarà costretto ad affrontare i suoi problemi finanziari e le minacce di Mateo, il capo dei trasportatori che pretenderà sempre più soldi. Una sera, un uomo aggredirà Carmen in fabbrica.