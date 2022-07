Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana Beautiful , interpretata fra gli altri da Katrina Bowden (Flo), Darin Brooks (Wyatt), Don Diamont (Bill), Scott Clifton (Liam), Jennifer Gareis (Donna), Katherine Kelly Lang (Brooke) e Thorsten Kaye (Ridge).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle preoccupazioni di Wyatt, sulla decisione di Liam di costituirsi, sulla decisione di Quinn e Carter di allontanarsi e sulla scoperta del sesso del bimbo di Steffy e Finn.

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Wyatt confiderà a Flo di essere preoccupato per Bill e Liam, convinto che i suoi familiari gli stiano nascondendo qualcosa.

Preoccupato, il giovane chiederà nuovamente al padre che farà finta di nulla. Quest'ultimo, chiederà a Liam e Hope di andare a prendersi una pausa di ventiquattrore per riflettere se sia il caso o no per il figlio di costituirsi. La coppia accetterà di seguire il consiglio dello Spencer e trascorrerà una notte insieme, piangendo e dichiarandosi amore. Nonostante ciò, Liam non cambierà idea e sarà sempre più deciso a costituirsi. Il giorno seguente, Speranza sarà travolta dai dubbi perché il marito potrebbe trascorrere in carcere diverso tempo.

Brooke si renderà conto che Bill non è molto felice della riappacificazione di Liam e Hope e ne parlerà con Ridge. Carter ritornerà con Zoe, mentre Shana consiglierà a Quinn di non perdere Eric.

A quel punto, la Fuller e l'avvocato decideranno di non vedersi più in futuro. Bill tenterà di contattare telefonicamente il figlio per impedirgli di costituirsi, mentre Wyatt gli darà il tormento per scoprire cosa è successo. Ridge sarà molto felice che Brooke ha iniziato a fidarsi di Thomas. Quest'ultimo, infatti, sembrerà aver dimenticato del tutto la sua ossessione per Hope, affermando di essere felice che sia tornato il sereno nel matrimonio della Logan.

Durante un'ecografia, Finn e Steffy scopriranno di essere in attesa di un maschietto. La Forrester lo annuncerà al fratello e a Ridge che poi lo comunicherà a Brooke. Convinto della sua decisione, Liam si farà accompagnare da Hope al distretto di polizia e si costituirà. Bill cercherà di dissuaderlo fino all'ultimo ma nulla gli farà cambiare idea.

Baker sarà molto sorpreso del suo arrivo ma deciderà di interrogarlo comunque. Il ragazzo cercherà di ripulirsi la conoscenza raccontando tutto ciò che è successo, ma le due giovani affermano diverse zone d'ombra che lo inchioderanno. Il commissario, infatti, si convincerà che il giovane gli stia nascondendo qualcosa. Hope confesserà a Brooke che Liam ha investito Vinny e si è costituito, raccontandole anche che è stato Bill a lasciare il giovane morto in strada e dovrebbe essere arrestato lui per questo.