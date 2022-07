Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Barbara Oteiza (Ines), Kenai White (Maria), Mario Garcia (Ribero), Gloria Camila Ortega (Cloe), Lago Garcia (Ventura), Esperanza Guardado (Linda) e Chema Adeva (Mario). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle difficoltà incontrate da Julia per avviare il suo negozio, sull'arrivo di un tecnico in paese, sulla decisione di Maria di partire, sui problemi economici di Francisco e sul patto fra Ventura e Patrizia.

Julia fa arrabbiare Diana

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che l'avvio dell'attività commerciale di Julia si rivelerà essere più complicato del previsto a causa della mancanza di ordini e della scarsa autorevolezza della giovane nello scegliere i progetti giusti per i mobili. Nel frattempo, il rapporto fra la giovane e Tirso si inclinerà ancora di più a causa della disattenzione e della leggerezza di lei. Per pubblicizzare il negozio, Julia deciderà di girare un video promozionale, finendo per registrare una clip in cui appare in deshabille. Il video diverrà ben presto virale sul web, facendo infuriare Diana ma nello stesso tempo favorendo gli affari del negozio. Molti utenti, infatti, noteranno i mobili creati dalla giovane e faranno diversi ordini.

Gli abitanti del paese si riuniranno in attesa della visita del tecnico che da cinque anni ha consegnato alla loro cittadina il titolo di uno "dei borghi più belli di Spagna". Come d'abitudine, gli abitanti si aspetteranno che ad occuparsi di tutto sia Tirso ma quest'anno non sarà così. Dopo aver trovato un ignobile cartello offensivo sulla sua porta di casa, Maria scoprirà che anche Cloe sta subendo le medesime molestie e la inviterà a denunciarle.

Più tardi, la giovane deciderà di lasciare il paese per recarsi dal padre in Siviglia.

Carmen viene minacciata

In Africa, Carmen rimarrà molto delusa nel sapere che il padre non gestisce la fabbrica in maniera del tutto onesta. Nel frattempo, quest'ultimo avrà molte difficoltà nel gestire l'azienda di famiglia e il vizio del gioco.

Carmen proseguirà il suo impegno nella produzione di mobili nonostante non viva più a casa di suo padre. Patrizia chiederà a Ventura di concedere altro tempo a Francisco per la restituzione del debito. L'uomo si rifiuterà come anche Mateo e gli altri trasportatori che finiranno per minacciare Carmen dopo non aver ricevuto l'ennesimo pagamento. Per risolvere la situazione, Patrizia chiederà a Ventura di annullare il debito in cambio del suo aiuto nel convincere Carmen a sposare Victor. L'uomo accetterà a patto però che Francisco e Patricia facciano lavorare Victor nella loro fabbrica. Non sapendo nulla, Carmen supererà il lutto della morte di Agostina lavorando in fabbrica e rendendosi conto di avere le farfalle nello stomaco quando è insieme a Kiros.