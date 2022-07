Ci saranno incredibili novità al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a luglio negli Usa. Le trame della soap opera, ambientata sulle colline di Los Angeles, rivelano che Taylor Hayes avrà una nuova chance in amore accanto a Deacon Sharpe, dopo aver ricevuto l'ennesima delusione d'amore da parte di Ridge Forrester.

Beautiful: Taylor torna a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse prossimamente sull'emittente Cbs, annunciano la nascita di una nuova storia d'amore che farà molto discutere.

Tutto è partito dalla crisi tra Ridge e Brooke avvenuta per colpa di Sheila.

Logan, infatti, ha passato la notte di capodanno in compagnia di Deacon, approfittando dell'assenza dello stilista via da Los Angeles per un impegno di lavoro.

Sheila, per far ubriacare Brooke, ha scambiato le bibite analcoliche con quelle alcoliche. Per questo motivo la madre di Hope si è lasciata andare alla passione con Sharpe. Un tradimento che è arrivato alle orecchie di Ridge, il quale ha deciso di chiudere la storia con Brooke per rifugiarsi tra le braccia di Taylor, tornata nel frattempo a Los Angeles.

La dottoressa Hayes e Deacon formeranno una coppia

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, però, Ridge scoprirà che il bacio che si è scambiata sua moglie con Deacon è dipeso dall'intromissione di Sheila.

Per questo motivo lo stilista deciderà di dare una seconda chance a Brooke, tanto da allontanarsi da Taylor. Una delusione d'amore che la dottoressa subirà come Deacon, il quale sperava in un ritorno di fiamma con la madre di sua figlia Hope. Ma ecco arrivare il colpo di scena: i portali statunitensi annunciano che i due personaggi formeranno una coppia, capace di stravolgere la trama dello sceneggiato americano.

Nel dettaglio, Deacon userà un nome falso per prendere un appuntamento con Taylor in quanto stravolto da ciò che sta combinando Sheila. Inoltre l'uomo apparirà profondamente deluso dal comportamento di Brooke, che ormai l'ha allontanato definitivamente per tornare tra le braccia di Ridge. Dall'altra parte la dottoressa Hayes scoprirà che dietro il falso nome si nasconde Sharpe.

La madre di Steffy, a questo punto, approfitterà di questo incontro per aprire il suo cuore all'ex detenuto, mettendo le basi per una probabile storia d'amore.

Ridge, Hope e Bridget contrari alla nuova storia d'amore

Ovviamente l'avvicinamento tra Taylor e Deacon non farà senz'altro piacere a Ridge. Lo stilista, infatti, riterrà l'ex detenuto ancora molto pericoloso.

Anche Hope e Bridget potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a queste nuova storia d'amore. La moglie di Liam potrebbe scagliarsi contro il padre per aver preso questa decisione, mentre Bridget potrebbe reagire male vedendo il suo ex grande amore tra le braccia della dottoressa Hayes.