Un altro domani torna con nuovi e appassionanti episodi nella settimana che va dal 1° al 5 agosto 2022. Le anticipazioni rivelano che Carmen comincerà ad abbassare le difese con Victor, tanto che il figlio di Ventura arriverà a chiederle di fidanzarsi ufficialmente. Lei però prenderà tempo e non gli darà una risposta. Nel presente invece, Julia si starà impegnando per far sì che il paese difenda il titolo nel concorso del borgo più bello di Spagna.

Carmen e Patricia si chiedono scusa a vicenda: trame al 5 agosto

Nel corso della prima settimana di agosto in Un altro domani Patricia porgerà le sue scuse a Carmen e le offrirà di tornare a casa.

Anche Carmen, a sua volta, si scuserà con la matrigna, ma deciderà di rimanere ancora qualche giorno a casa di Victor. Intanto nel presente, Julia chiederà a Tirso di aiutarla per il concorso del borgo più bello di Spagna, ma il ristoratore inizialmente si rifiuterà di darle una mano. Elena invece, chiederà Cloe di convincere Maria a non partire per Siviglia. In Guinea, Kiros verrà convinto da Mabale a non andare ad un appuntamento con Carmen. Quest'ultima, non vedendolo arrivare all'incontro la prenderà male e tra lei e Loris la tensione sarà alle stelle.

Julia si prodiga per il concorso del paese: anticipazioni Un altro domani

In Un altro domani Victor continuerà a cercare di conquistare Carmen, ma sembrerà essere un'impresa più ardua del previsto.

Mai nessuna ragazza lo aveva rifiutato con tanta fermezza e il figlio di Ventura non saprà più cosa fare. Nel presente invece, Julia chiederà a Sergio di aiutarla per il concorso. La donna vorrà a tutti i costi che il paese difenda il titolo vinto l'anno precedente. Julia e Sergio però, avranno visioni molto differenti su come partecipare al concorso.

In seguito, Julia e Tirso organizzeranno dei festeggiamenti per il paese e Sergio capirà una volta per tutte di essere di troppo e penserà di allontanarsi dal paese e da Julia. Quando arriverà il giorno del sopralluogo del giurato che conferita il titolo, Julia sarà molto nervosa.

Victor chiede a Carmen di fidanzarsi ufficialmente

In Guinea sarà giunto il momento per festeggiare l'anniversario del Rio Club. Durante i festeggiamenti, Victor farà un incontro inaspettato. Con il passare delle puntate, Carmen sembrerà abbassare le difese e sembrerà sempre più vicina al figlio di Ventura. Victor a questo punto, chiederà a Carmen di fidanzarsi ufficialmente, ma lei gli chiederà del tempo per riflettere. Il padre della ragazza intanto, continuerà ad avere problemi con il fornitore Mateo, il quale pretenderà di essere pagato. Nel presente invece, la madre di Julia si presenterà a casa della figlia dicendole che di fermerà qualche giorno da lei per controllare le cose della bottega.