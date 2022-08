Saranno tanti i momenti di sofferenza che Züleyha dovrà affrontare nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5. La ragazza non solo farà da spettatrice al matrimonio tra Yilmaz e Müjgan, ma dovrà anche rinunciare a vivere con il suo bambino: infatti Demir, dopo i vari tentativi di fuga della moglie, glielo farà vedere solo sotto la sua stretta osservazione.

La sofferenza di Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha rimarrà scossa quando leggerà sul giornale che il suo adorato Yilmaz ben presto sposerà Müjgan. Non sarà l'unico dolore che dovrà affrontare: Demir le consentirà di vedere Adnan soltanto sotto la sua stretta supervisione, infatti lui temerà che la moglie possa nuovamente tentare la fuga con il suo bambino.

Anche durante una cena in un ristorante la ragazza gli rimarcherà che lei è felice solamente quando sta insieme a suo figlio, nonostante ciò Demir non cambierà idea.

Quando torneranno nella villa troveranno un ospite a sorpresa: Erçüment, il nipote di Hünkar. Il ragazzo si stabilirà per un po' di tempo a casa degli Yaman e metterà subito gli occhi addosso a Gülten, facendo ingelosire Fadik, che farà di tutto per farsi notare dal giovane.

La verità sul tentato omicidio a Fekeli

Intanto Yilmaz e Müjgan si godranno i loro ultimi giorni da fidanzati facendo una passeggiata a cavallo, ma verranno interrotti da Çengaver. L'uomo gli dirà che è stato Demir a provare a mettere fine alla vita di Fekeli.

Yilmaz penserà subito come vendicarsi, così andrà alla ricerca del suo rivale.

Müjgan, però, lo fermerà in tempo: vuole che questa sua eterna vendetta contro Demir termini al più presto. I due giovani non avranno tempo per confrontarsi, perché Yilmaz riceverà una telefonata che la avvertirà che Fekeli è svenuto ed è stato accompagnato in ospedale.

Saniye scopre il 'tradimento' di Gaffur

Yilmaz si precipiterà da Fekeli in clinica e quando arriverà potrà tirare un sospiro di sollievo, in quanto l'uomo sta bene ed è cosciente. In più gli dirà una frase molto particolare: "Non preoccuparti per me, perché ora ho una ragione per vivere". Di quale "ragione" starà parlando? Ovviamente non gliela svelerà, ma Fekeli farà riferimento a Hünkar e alla loro relazione clandestina appena iniziata.

Intanto Hünkar chiederà a Seher di tenere d'occhio Züleyha e di informarla di ogni sua mossa. La domestica, però, dovrà affrontare anche i suoi problemi personali. Infatti Saniye la beccherà mentre starà flirtando con Gaffur. Una scena che la sconvolgerà, al punto che smetterà di mangiare e non vorrà pure dormire nello stesso letto del marito. Saniye, però, non rimarrà con le mani in mano, infatti ben presto si deciderà ad affrontare Seher.