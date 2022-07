Sono trapelate le prime anticipazioni di Un posto al sole riferite alla settimana dal 18 al 22 luglio. Come prevedibile, verrà dato ampio spazio alle vicende della famiglia Giordano-Bruni, con Ornella che verrà finalmente a sapere dell'amicizia intima che lega suo marito a Elvira.

Nel frattempo il magistrato Nicotera porterà avanti la sua maxi operazione anti camorra, atta a mettere una volta per tutte fine al regno del terrore instaurato dal clan Argento.

Nunzio e Chiara saranno a un passo dalla partenza, ma qualcuno potrebbe mandare all'aria i loro piani.

Marina e Roberto si appresteranno a tornare a Napoli inconsapevoli che qualcuno, desideroso di vendetta, li stia aspettando con ansia.

Un posto al sole, trame 18-22 luglio: la dottoressa Bruni scopre le bugie di suo marito

Dopo la confessione di Raffaele, gli eventi precipiteranno portando forti tensioni tra i suoi familiari. Come trapelato in questi giorni Eugenio, deluso dal comportamento di Viola (Ilenia Lazzarin), finirà per allontanarsi dalla moglie, ma non è tutto. Presto infatti anche un'altra coppia pagherà le conseguenze delle bugie del portiere di Palazzo Palladini.

Le anticipazioni rivelano che Ornella (Marina Giulia Cavalli) verrà a conoscenza del forte legame che si è instaurato tra Raffaele ed Elvira (Giusi Cataldo), e ne rimarrà profondamente turbata.

In particolare la dottoressa Bruni non riuscirà a perdonare al marito il fatto di aver parlato delle minacce della camorra alla mamma di Samuel piuttosto che a lei.

Un posto al sole, spoiler dal 18 al 22 luglio: inizia la caccia all'uomo

Le operazioni delle forze dell'ordine contro il clan Argento, dirette da Nicotera (Paolo Romano), si avvieranno verso le battute finali.

Le anticipazioni rivelano che Eugenio sarà molto in ansia per l’arresto di un uomo in particolare. Per quanto non venga specificato, risulta fortemente probabile che il camorrista in questione sia Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Nuovo boss in ascesa e mente criminale dietro gli ultimi tragici eventi che hanno colpito, in modo più o meno diretto, Nicotera e i suoi familiari.

Upas, puntate di luglio: Lara vuole vendicarsi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi) si appresteranno a lasciare l'Italia, tuttavia all'ultimo momento qualcuno si intrometterà. Questa persona, molto vicina a Cammarota, rischierà di far saltare i piani dei due ragazzi.

Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), al rientro da Procida, si troveranno a dover affrontare la furia vendicativa di Lara (Chiara Conti).