La lotta contro i superstiti del clan Argento sarà al centro delle prossime puntate di Un posto al sole. Sono trapelate, infatti, alcune indiscrezioni in merito allo scontro finale tra camorra e forze dell'ordine che vedrà Eugenio come protagonista. Le anticipazioni rivelano che il magistrato Nicotera dirigerà l'operazione assieme ad un suo collega. I due, però, saranno preoccupati che qualcosa possa andare storto, trasformando l'operazione lampo in un bagno di sangue.

Raffaele cerca di ingannare Eugenio

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', Raffaele (Patrizio Rispo) proverà a mettere le mani sul notebook di Eugenio (Paolo Romano).

Per farlo, l'uomo attuerà un piano molto ingenuo invitando Viola (Ilenia Ilazzarin) e suo marito a pranzo, in modo da avere il tempo per inserire la chiavetta usb nel portatile del magistrato. Le anticipazioni non rivelano altro, anche se risulta difficile pensare che Raf possa riuscire nell'impresa senza essere scoperto. In ogni caso, a prescindere dal risultato del suo tentativo, l'integerrimo magistrato Nicotera andrà avanti imperterrito con le sue indagini.

Un posto al sole, trame luglio: maxi operazione contro la camorra

Una pagina della sceneggiatura, trapelata per errore in alcune stories degli attori, ha rivelato che, a metà luglio, ci sarà un blitz anti camorra contro i latitanti del clan Argento.

Per quanto non ci sia una conferma, risulta molto probabile, che l'obiettivo principale delle forze dell'ordine sarà quello di arrestare il nuovo aspirante boss Lello Valsano (Gianluca Pugliese), assieme ai suoi complici.

Nella sceneggiatura si possono leggere alcuni dettagli molto interessanti, come la presenza di Vito, un collega di Nicotera, che collaborerà con il magistrato per portare a termine la delicata operazione.

I due saranno molto tesi e ribadiranno che questo è l'atto finale di un lavoro che dura da oltre due anni, tuttavia entrambi temeranno che qualcosa possa andare storto.

Un posto al sole: c'è paura per i protagonisti

Il magistrato Nicoterà sarà molto teso e Vito ribadirà al suo collega il timore che possano esserci spargimenti di sangue.

Le anticipazioni rivelano che verranno effettuati molti arresti. ma purtroppo non aggiungono altro. Resta da capire se Lello Valsano verrà assicurato alla giustizia e se qualcuno dei protagonisti della soap opera partenopea potrà trovarsi in pericolo quando i camorristi si troveranno alle strette. Al momento, non ci sono altri dettagli ma questo epilogo potrebbe coincidere con il famigerato colpo di scena di cui si vocifera da settimane e che Ilenia Lazzarin ha più volte citato nelle sue stories.