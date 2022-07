Un posto al sole venerdì 29 luglio raggiungerà il ragguardevole traguardo dei 6000 episodi. Per l'occasione andrà in onda su Rai 3 una puntata speciale che vedrà protagonisti Giulia e la sua cagnolina Bricca, ma ovviamente ci sarà spazio anche per gli altri personaggi del daily drama partenopeo.

A seguire approfondiamo la trama completa e le curiosità riguardanti questo episodio che si preannuncia decisamente particolare.

Upas, raggiunge le 6000 puntate

Venerdì 29 luglio sarà un giorno particolare per i fan di Un posto al sole. La soap opera partenopea raggiungerà infatti quota 6000 episodi e, come da tradizione, l'evento sarà festeggiato con la messa in onda di una puntata molto speciale, decontestualizzata dalla narrazione classica.

Un episodio filler quindi che non dovrebbe portare avanti nessuna trama, ma che darà la possibilità a un "condomino" molto particolare di commentare le storie dei vari personaggi di Palazzo Palladini.

Un posto al sole: Bricca protagonista

Come anticipato in questi giorni, la vera protagonista delle puntata sarà Bricca che, per l'occasione, avrà la voce dell'attrice Nunzia Schiano. La cagnolina di Giulia (Marina Tagliaferri) però non sarà l'unico animale a far sentire i suoi pensieri. Le anticipazioni rivelano infatti che verrà presentato anche un altro cane, che avrà la voce di Luciano Nozzolillo. Quanto al suo proprietario va detto che si tratta di una vecchia conoscenza del Palazzo, Mastro Peppe (Federico Torre), i simpatico capo operaio che si era occupato della sistemazione delle cantine di Patrizio e Vittorio.

I due cani favoriranno infatti l'incontro tra i loro due padroni, difficile capire però se questo possa essere o meno l'inizio di una nuova storia d'amore per Giulia Poggi, dopo le sue ultime cocenti delusioni.

Il celebre brindisi di Raffaele Giordano

Patrizio Rispo ha rivelato che a fine puntata ci sarà l'immancabile brindisi presente in tutti gli episodi speciali.

Anche in questo caso Raffaele bucherà la quarta parete rivolgendosi direttamente agli spettatori per salutarli e ringraziarli per la passione con cui seguono il programma. Da un primo video promozionale, che è stato rilasciato in questi giorni, si possono notare al tavolo del brindisi Diego (Francesco Vitiello), Giulia, Renato (Marzio Honorato), Raffaele (Patrizio Rispo), Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli).

È difficile capire se saranno gli unici protagonisti della puntata o se ci sarà spazio anche per gli altri condomini. In ogni caso l'appuntamento resta fissato per Venerdì 29 luglio alle 20:45 su Rai 3.