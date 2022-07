Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia. Yilmaz sarà libero e per mano di Fekeli, che lo accoglierà come un figlio, diventerà proprietario di una fabbrica. A questo punto della storia, Zuleyha scoprirà che il suo amato, creduto morto durante un incendio in carcere diversi mesi prima, in realtà è vivo. Per i due però i problemi sono tutt'altro che finiti, in quanto un errore alla guida di Akkaya diventerà per Hunkar pretesto per tenere la nuora lontana da lui.

Demir tiene Zuleyha distante da Yilmaz

Seguendo la storyline di Terra amara, secondo le trame turche della soap, Yilmaz verrà liberato e Fekeli lo accoglierà nella sua casa. L'ex detenuto più anziano ha, infatti dei conti in sospeso con gli Yaman e si alleerà con Yilmaz, pronto a tutto per capire come la sua amata Zuleyha lo abbia potuto dimenticare per sposare Demir. Fekeli donerà una fabbrica al suo figlioccio e in virtù di ciò, il giovane prenderà parte ad una festa per imprenditori durante la quale si troverà di fronte Altun.

Zuleyha resterà scioccata nell'apprendere che Yilmaz è vivo ma il marito impedirà che la donna possa avere un colloquio con il giovane. Sotto ricatto della suocera, che le intimerà di mantenere le distanze da Akkaya o potrebbe perdere il figlio, Zuleyha accetterà di sottostare al volere degli Yaman, ma Yilmaz non sarà disposto ad attendere per capire cosa è accaduto durante la sua assenza.

Yilmaz si distrae alla guida

Fekeli gli consiglierà di pazientare ancora un po' di tempo e di non andare incontro a possibili ripercussioni per mano di Demir, Yilmaz deciderà lo stesso di andare presso la tenuta per potersi chiarire con Zuleyha, inconsapevole che in realtà Adnan è suo figlio. Nel percorso per andare alla villa, però Yilmaz avrà un momento di distrazione alla guida dopo aver visto l'auto del giovane Yaman.

Questo momento gli costerà caro: Yilmaz investirà un bambino pastore che perderà i sensi dopo l'urto.

Immediatamente, Yilmaz presterà soccorso al piccolo che dovrà sottoporsi d'urgenza ad un'operazione per sopravvivere. In paese subito si diffonderà al notizia dell'incidente avvenuto per mano di Yilmaz e il capomastro Gaffur informerà Hunkar.

La perfida suocera di Zuleyha elaborerà un piano per poter sfruttare la situazione a suo vantaggio mettendo in cattiva luce Akkaya. Hunkar, infatti, puntata dopo puntata darà prova di essere disposta a tutto pur di tenere Yilmaz e Zuleyha distanti, mantenendo così il segreto sulla vera identità del nipote Adnan. Per scoprire cosa escogiterà la donna non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.