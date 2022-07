Cambio programmazione in casa Mediaset per il mese di agosto 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del primo pomeriggio, quella attualmente occupata dalle soap tra cui Terra Amara, che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

Il prossimo mese il palinsesto di Canale 5 verrà in parte rivoluzionato, complice la sospensione momentanea della soap opera Una Vita, che andrà in pausa per quasi tutto agosto.

Cambio programmazione per Terra Amara: la soap anticipata da agosto

Nel dettaglio il cambio programmazione Mediaset del mese di agosto interesserà la fascia del primo pomeriggio, occupata attualmente da Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un altro domani, le quattro soap che quotidianamente tengono compagnia a una media di circa due milioni di spettatori dalle 13:40 alle 16:45 circa.

Ebbene, ad agosto il palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche.

Una delle più importanti riguarderà la cancellazione momentanea della soap opera Una Vita, che andrà in pausa per il periodo estivo.

Dal 1° agosto, infatti, gli spettatori e appassionati della soap spagnola non troveranno più gli episodi in prima visione assoluta dalle 14:10.

Ecco il nuovo orario di Terra Amara da agosto in poi

Al suo posto è previsto un raddoppio per la soap americana Beautiful, che andrà in onda dalle 13:40 alle 14:35 circa con due episodi al giorno.

A seguire ci sarà spazio per la messa in onda di Terra Amara, che da agosto in poi cambierà nuovamente orario di inizio su Canale 5.

In queste giorni, infatti, in casa Mediaset hanno scelto di anticipare la messa in onda della soap opera turca alle 14:45, sostituendola con Un altro domani che è stata posticipata di un'ora, alle 15:45 circa.

Da agosto, però, la programmazione di Terra Amara subirà un nuovo scossone, dato che le nuove puntate saranno trasmesse dalle 14:35, quindi in anticipo di dieci minuti rispetto all'orario attuale.

Da settembre, nuovo cambio programmazione per Terra Amara

Stessa sorte anche per la soap spagnola Un altro domani, la cui messa in onda da agosto in poi è prevista alle 15:35 circa e non più alle 15:45.

Tuttavia nuovi cambi di programmazione si verificheranno anche a partire dal prossimo settembre 2022. Il daytime pomeridiano di Canale 5, infatti, tornerà ad accogliere le trasmissioni di Maria De Filippi nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:45.

Trattasi di Uomini e donne e del daytime di Amici 22, entrambi in partenza verso metà settembre e pronti a prendere il posto di Terra Amara e Un altro domani, che dovranno essere nuovamente ricollocate nel palinsesto di Canale 5.