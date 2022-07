Proseguono gli intrighi di Lara in Un Posto al sole, la soap opera partenopea che continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni di Upas vedono Roberto e Marina sempre più uniti, dopo la loro vacanza romantica a Procida che ha fatto risbocciare l'amore. Lara ha capito di avere poco, pochissimo tempo a disposizione per il suo piano finalizzato a far credere a Ferri di non aver perso il suo bambino.

Le sue misteriose telefonate in inglese fanno presupporre chiaramente che stia cercando una bambina da portare a Napoli - dopo aver finto di aver partorito lontano dalla città con qualche scusa - e far credere che sia sua, così da incastrare per sempre Roberto: ma le cose fileranno lisce come sperato?

A quanto pare no. Vediamo perché.

A chi telefona Lara in Un Posto al sole?

Sono diverse settimane che Lara telefona misteriosamente all'estero, parlando in inglese. Freme, vuole che molto presto il suo accordo vada a buon fine. Dai brevi dialoghi, i fan di Un posto al sole hanno capito benissimo che la furba Martinelli sta cercando un neonato per 'sostituire' il bambino che ha perso.

Lara però sembra non stare bene, ha avuto un mancamento ed è stata soccorsa da Raffaele. In quel preciso momento è arrivato anche Ferri, che le ha consigliato di fare un controllo in ospedale. Ovviamente non ha accettato, visto che sarebbe venuta a galla tutta la verità.

Nel frattempo, Roberto non fa che pensare a Marina e alla loro storia, che finalmente si è concretizzata dopo i tanti dubbi della bella Giordano.

Che cosa succederà ora?

Lara si appropria di un bambino non suo, spoiler Upas

Il piano di Lara pare diventi sempre più folle. Stando alle ultime indiscrezioni di Un Posto al sole, infatti, cercherà in ogni modo possibile di avere un neonato non suo, il bambino che appunto sta cercando attraverso le sue continue e disperate telefonate.

Ma siamo certi che tutto vada come previsto? Ora c'è Marina al fianco di Roberto e non si esclude che possa smascherare le bugie di Lara prima che sia troppo tardi. Se così fosse, Ferri non esiterebbe un momento a cacciarla da casa, dove l'ha accolta promettendole di darle appoggio fino al termine della sua gravidanza.

Tuttavia, si sa che il dark web è irto di pericoli.

Le persone che ha contattato Lara potrebbero avere secondi fini e tenderle una trappola. Una volta che avrà pagato l'ingente somma, chi le garantirà che la bambina che tanto sogna finirà nelle sue braccia? Siamo certi che le prossime puntate di Upas saranno ricchissime di colpi di scena riguardo questa storyline e che le cose per la povera Martinelli prenderanno una piega inaspettata.